Frauen: SGS-Keeperin wechselt zu Champions-League-Teilnehmer

Schmerzhafter Verlust für den Frauen-Bundesligisten SGS Essen. Die Nummer eins wird im Sommer gehen.

79 Mal stand Sophia Winkler für die SGS Essen im Tor der Frauen-Bundesliga. 30 Mal kassierte sie keinen Gegentreffer. Alleine in der letzten Spielzeit kassierte die SGS mit ihr im Tor in elf Pflichtspielen keinen Gegentreffer. Im Sommer wird die 21-Jährige ihre Zelte in Essen abbrechen und zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Im Sommer 2017 kam Winkler in die U17 der SGS und ist seit Sommer 2021 Teil des Bundesliga-Teams. In dieser Saison hat sie den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und ihr erstes Länderspiel absolviert. Gegen die Schweiz gab es im November 2024 einen 6:0-Erfolg.

Die talentierte Keeperin möchte nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen. Sie wird sich zur Saison 2025/2026 dem aktuellen Tabellenzweiten und diesjährigen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt anschließen. „Da sie Nationalspielerin ist, ist es völlig klar, dass Sophia eine Option bei den großen Vereinen ist“, erklärt SGS-Cheftrainer Markus Högner. „Sie ist für mich besonders bei hohen Bällen vielleicht die beste Torhüterin in Deutschland, sie performt seit mehreren Jahren absolut konstant und hat sich unglaublich entwickelt. Trotzdem ist sie immer noch sehr jung und hat immer noch weiteres Potenzial, sich zu verbessern. Sophia bekommt nun voraussichtlich die Chance, Champions League zu spielen, von daher tut uns der Wechsel natürlich weh, aber wir müssen ihn nachvollziehen. Jetzt werden wir aber die verbleibenden Spiele noch genießen, dass sie bei uns ist.“

Wenn die Keeperin gesund bleibt, wird sie noch in sieben Partien für die SGS Essen zwischen den Pfosten stehen. Zum ersten Mal am Freitag (7. März), wenn es ausgerechnet zu Eintracht Frankfurt geht, dem kommenden Verein von Winkler. Zuvor konnte sich die SGS etwas vom Tabellenkeller befreien. Denn am letzten Wochenende gab es ein 4:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena, die SGS liegt nun auf Platz neun.