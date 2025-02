Die Frauen des VfL Bochum wenden den kompletten Fehlstart in die Restrunde der 2. Bundesliga bei Eintracht Frankfurt II noch ab.

Den Start ins Pflichtspieljahr 2025 in der 2. Bundesliga hatten sich die Frauen des VfL Bochum wohl anders vorgestellt. Aber nach dem 0:2 gegen die Zweivertretung des FC Bayern München hing Trainerin Kyra Malinowski nicht lange negativen Gedanken nach: "Wir haben das Spiel gegen Bayern analysiert, abgehakt und sind heiß auf das Spitzenspiel."

Die Bochumerinnen empfingen als Drittplatzierte den Liga-Fünften Eintracht Frankfurt II. Hochklassig war es in weiten Teilen nicht, was beide Teams auf den Rasen brachten. Am Ende stand mit dem 1:1 (0:0) ein eher glücklicher Punktgewinn für den VfL.

Von Beginn bemühte sich der VfL um Spielkontrolle und die ersten Chancen. Frankfurt musste sich zunächst ganz auf die Defensive konzentrieren. Die Bochumerinnen ließen den Gastgeberinnen zunächst wenig Raum, um zur Entfaltung zu kommen. Eine Großchance konnte die Malinowski-Elf zunächst aber nicht verbuchen.

Die Bochumerinnen versuchten ihr Bestes, hatten Kontrolle über das Spiel und den Gegner - aber ein Tor wollte trotzdem vor der Pause nicht mehr gelingen. "Die erste Halbzeit haben wir Frankfurt keinen Raum gegeben, keine Luft zum Atmen gelassen", sagte Malinowski. "Wir waren sehr aggressiv, sehr zweikampfstark. Das einzige was, wie auch schon gegen Bayern, gefehlt hat, war das Tor."

Nach dem Seitenwechsel kam Frankfurt immer besser ins Spiel und erspielte sich auch die ersten Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Aber auch der VfL meldete sich das ein oder andere Mal vorne an. Die Führung fiel aber für die Eintracht. Johanna Maria Berg bugsierte "nach einer Unaufmerksamkeit" den Ball ins Bochumer Tor (57.).

Die Bochumerinnen bekamen nicht mehr den Zugriff, wie sie ihn noch in der ersten Halbzeit gehabt hatten. Die SGE war nach dem Führungstreffer näher dran, das zweite Tor nachzulegen. Die Bochumerinnen konnten sich oftmals bei Torhüterin Kari Närdemann bedanken, nicht höher zurückzuliegen.

In der Offensive fehlte dem VfL bis in die Schlussphase herein die zündende Idee. Erst durch einen Standard wurde es fünf Minuten vor Schluss gefährlich. Bochum biss sich vorne fest und kam dank eines Gewaltschusses von Alina Angerer (88.) doch noch zum Ausgleich. Angepeitscht vom mitgereisten Anhang warfen die Gäste noch einmal alles rein - aber ohne das Spiel komplett drehen zu können. "Es war eine gute Reaktion der Mannschaft nach dem Spiel gegen die Bayern", sagte Malinowski.

Für die VfL-Frauen steht das nächste Liga-Spiel erst im kommenden Monat an. Dann empfangen die Bochumerinnen den FSV Gütersloh (2. März, 14 Uhr). (mit gp)

So spielten sie

VfL Bochum: Närdemann – Haase, Angrick, Wilhelm, Moczarski, Hoppius, Freutel, Karwatzki (46. Marques), Fölsing (73. Vogel), Angerer, Wenzel

Tore: 1:0 Berg (57.), 1:1 Angerer (88.)

Schiedsrichterin: Hug