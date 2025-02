Die Frauen des VfL Bochum starten mit einer Niederlage in das neue Jahr in der 2. Bundesliga.

Die Frauen des VfL Bochum hatten sich mit einem 3:1-Sieg gegen die SG 99 Andernach in die Winterpause in der 2. Bundesliga verabschiedet. Nun, knapp zwei Monate später, stand wieder ein Pflichtspiel für den Zweitligisten an.

Auf dem Papier eine machbare Aufgabe für das Team von Trainerin Kyra Malinowski. Zum Pflichtspielauftakt des Jahres ging es für den Dritten aus Bochum gegen den Tabellenletzten FC Bayern München 2.

Von einem Selbstläufer wollte die VfL-Trainerin im Vorfeld aber nicht sprechen. "Wir müssen voll fokussiert sein", erklärte sie. Die Bayern würden die Bochumerinnen "vor Herausforderungen stellen".

Die erste Schlagzeile produzierte das Spiel, noch bevor der Anstoß erfolgt war: Maria-Luisa Grohs hütete das Tor der Gäste. Die 24-Jährige hatte im November des vergangenen Jahres ihre Tumor-Erkrankung öffentlich gemacht und stand nun auf dem Platz an der Hiltroper Straße zum ersten Mal seitdem wieder in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten.

Die Bochumerinnen ließen sich von der prominenten Torhüterin aber nicht einschüchtern. In der ersten Viertelstunde waren sie tonangebend und kamen durch einen Freistoß von Anna-Luisa Figueira Marques schon früh zur ersten Chance. Nach einem Konter traf Dörthe Hoppius per Kopf nur die Latte (30.). Auch weitere VfL-Gelegenheiten blieben ungenutzt. Torlos ging es in die Pause.

Das Bild änderte sich in den ersten Minuten der zweiten Hälfte wenig. Bochum drängte auf die Führung, aber auch die Münchenerinnen meldeten sich früh mit einer Chance an. Die Bayern wurden auch durch ihre Wechsel immer gefährlicher. Und so gingen die Gäste durch einen Freistoß von Maria Plattner auch in Führung (81.).

Es kam sogar noch dicker. In der Nachspielzeit erzielte Sarah Ernst das 2:0 für das Schlusslicht (91.). Kyra Malinowski hatte berechtigterweise gewarnt.

Der VfL Bochum trifft am kommenden Wochenende dann direkt auf die nächste Zweitvertretung. Dann geht es zu Eintracht Frankfurt II (16. Februar, 14 Uhr).

So spielten sie:

VfL Bochum: Doege - Haase, Angrick, Wilhelm, Moczarski, Hoppius, Freutel (63. Vogel), Fölsing (75. Uebing), Figueira Marques, Angerer, Wenzel

Tore: 0:1 Plattner (81.), Ernst (91.).

Schiedsrichterin: Tucholski

Zuschauer: 233