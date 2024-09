„Weiterer Baustein“: DFB führt U23-Nationalteam der Frauen ein

Im Kampf um den Anschluss an die Frauen-Weltspitze setzt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ab dieser Saison auch auf ein U23-Nationalteam.

Diese Auswahl soll an einer europäischen Spielrunde teilnehmen, um die Spielerinnen auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln.

Dafür wird die U20 laut DFB-Mitteilung für die entsprechende Spielzeit zu einer U23, betreut wird die Auswahl weiter von DFB-Trainerin Kathrin Peter. Somit soll auch in den Jahren ohne U20-WM ein Spielbetrieb gewährleistet sein, ebenso im Falle einer verpassten Qualifikation für die Endrunde. Derzeit bestreiten die deutschen U20-Frauen die WM in Kolumbien.

Dieser Schritt sei „ein weiterer Baustein für das Ziel, uns wieder dauerhaft in der Weltspitze zu etablieren“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und sprach von einer „Weichenstellung im Sinne der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Förderung der Spielerinnen“, die auch im Austausch mit den Vereinen vorgenommen werde.

An der vor zwei Jahren eingeführten U23-Runde nehmen zehn Nationen teil, darunter Spitzenverbände wie Spanien, England oder Frankreich. Das DFB-Team startet am 24. Oktober gegen Frankreich, vier Tage später geht es nach Italien. Weitere Gegner sind Spanien und Belgien. Im April 2025 stehen Platzierungspartien an.

Teilnehmen können Spielerinnen, die am 1. Januar 2002 oder danach geboren wurden. Pro Partie dürfen zudem auch bis zu fünf ältere Spielerinnen mitwirken.