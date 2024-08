Im DFB-Pokal der Frauen haben der VfL Bochum und die SGS Essen gute Chancen auf das Achtelfinale. Der MSV hat einen dickeren Brocken zu knacken.

Der VfL Bochum und die SGS Essen haben bei der Auslosung für die 2. Runde im DFB-Pokal der Frauen machbare Gegner zugelost bekommen. Für den Zweitliga-Aufsteiger aus Bochum geht es zum Regionalligisten Kieler MTV.

Auch der Bundesligist aus Essen bekommt es mit einem Regionalligisten zu tun. Es geht zur DJK Wacker Mecklenbeck, Aufsteiger in die Regionalliga. Den dicksten Brocken aus dem Ruhrgebiet bekam der MSV Duisburg zugelost, es geht gegen den Zweitligisten Hamburger SV.

VfL-Trainerin Kyra Malinowski betont zur Auslosung: "Wir sind voller Vorfreude auf die Partie in Kiel. Die Rollen sind ähnlich verteilt wie in der Vorrunde."

Dort gewann der VfL mit 10:0 beim Regionalligisten Hansa Rostock. Malinowski: "Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Wir hoffen sehr, dass wir die 3. Runde erreichen werden, um dann vielleicht zu Hause vor einer größeren Kulisse ein Heimspiel im DFB-Pokal bestreiten zu können."

Zum Modus: In der zweiten DFB-Pokalrunde steigen die zwölf Teams der Frauen-Bundesliga der Saison 2023/2024 sowie die beiden Aufsteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga in den Wettbewerb ein. Die zweite Runde wird zwischen dem 7. und 11. September ausgespielt. Für die Achtelfinalpartien ist der Zeitraum zwischen dem 22. und 24. November vorgesehen. Das Viertelfinale folgt vom 11. bis zum 13. Februar 2025, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale am 22. und 23. März 2025 ansteht. Das Endspiel steigt am 1. Mai 2025 im Kölner RheinEnergieSTADION.

Die 2. Runde in der Übersicht

Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen

1. FC Union Berlin - RB Leipzig

SV Meppen - FC Carl Zeiss Jena

FC Viktoria 1889 Berlin - Turbine Potsdam

DJK Wacker Mecklenbeck - SGS Essen

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

MSV Duisburg - Hamburger SV

Kieler MTV - VfL Bochum

Karlsruher SC - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Nürnberg - SC Freiburg

SC Sand - Bayern München

1. FFV Erfurt - Eintracht Frankfurt

SV Hegnach - TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

1. FSV Mainz 05 - Kickers Offenbach

Fortuna Köln - SV 67 Weinberg