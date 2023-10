Frauen: BVB zweistellig, Schalke bleibt dran, VfL Erster, SGS und MSV spielfrei

Schalke steht vor dem Topspiel bei den Frauen, der BVB gewann zweistellig und der VfL Bochum bleibt ohne Spiel souverän der Spitze.

Bundesliga

Die Bundesliga-Saison bei den Frauen kommt nicht in Fahrt. Durch die EM fing die Spielzeit später an, dann gab es gleich eine Länderspielpause. Daher gab es bisher erst fünf Spieltage, auch an diesem Wochenende wurde nicht gespielt.

In der kommenden Woche wird der MSV Duisburg (Letzter nach fünf Spieltagen) am Freitag (18:30 Uhr) gegen RB Leipzig spielen. Die SGS Essen trifft am Samstag (4. November, 14 Uhr) als Siebter bei Bayer Leverkusen an.

Regionalliga West

Nach dem MSV und der SGS hatte auch der VfL Bochum spielfrei. Was an der Konstellation an der Spitze nichts verändert hat, die VfL-Frauen sind weiter Erster und befinden sich auf Kurs 2. Bundesliga.

Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist allerdings um drei Zähler geschmolzen, da der Zweite Fortuna Köln seine Partie mit 2:0 gegen den SSV Rhade gewann. Bochums Vorsprung auf die Kölner und Bayer Leverkusen II auf Platz drei beträgt somit sechs Punkte. Am kommenden Sonntag (5. November, 15 Uhr) muss der VfL beim Vorletzten Vorwärts Spoho Köln antreten.

Landesliga Westfalen 2

Der BVB hat seine Tabellenführung verteidigen können. Gegen den SV Hohenlimburg 1910 gab es einen 11:0-Kantersieg. Die Dortmunder liegen einen Zähler vor TV Brechten (6:0 bei der SpVg Berghofen II) und drei Punkte vor Borussia Dröschede (2:0 beim SC Drolshagen). BVB-Trainer Thomas Sulewski betonte auf der BVB-Homepage: "Die Mannschaft hat all das umgesetzt, was wir uns unter der Woche vorgenommen haben: Spielfreude zeigen, den Gegner nicht zur Ruhe kommen lassen, viele Chancen erarbeiten und Tore schießen.“

Landesliga Westfalen 3

Der FC Schalke bleibt Spitzenreiter auf den Fersen. Gegen den Sechsten Grün-Weiß Nottuln gab es einen 2:0-Erfolg. Chantal Schmitz und Celina Jürgens trafen für die S04-Frauen.

Tabellenführer SV Borussia Emsdetten gab sich keine Blöße. Bei Turo Darfeld gab es einen knappen 2:1-Sieg. Am kommenden Sonntag (5. November, 12:30 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel. Dann empfängt Emsdetten Schalke mit einem Zähler Vorsprung.