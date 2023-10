Frauen: VfL lässt erstmals Federn, Schalke und der BVB erfolgreich

Durch einen Last-Minute-Treffer kann der VfL Bochum in der Regionalliga erstmals keinen Sieg feiern. In der Landesliga gibt es für Schalke und Dortmund dagegen Grund zur Freude.

In der Frauen-Regionalliga West hat der VfL Bochum erstmals in dieser Spielzeit nicht gewonnen. Gegen die ebenfalls ungeschlagene Zweitvertretung von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen, die allerdings zuvor bereits dreimal Unentschieden spielte, gab es ein 1:1.

Anna-Luisa Figueira Marques schoss die Bochumerinnen in der ersten Halbzeit in Führung (37.) und alles schien lange Zeit auf den neunten Sieg im neunten Spiel hinauszulaufen. In der Nachspielzeit war Ria Clara Fröhlich jedoch zur Stelle und besorgte den Gastgeberinnen den umjubelten Ausgleich (90+3.).

Der deutlichen Tabellenführung der VfL-Frauen tut das zunächst allerdings keinen Abbruch. Mit acht Punkten Vorsprung - bei einem absolvierten Spiel mehr - vor dem VfR Warbeyen ist das Team von Trainerin Kyra Malinowski weiter voll auf Kurs 2. Bundesliga.

Schalke siegt, bleibt aber auf Platz zwei

Während bei den Männern weiter nichts zusammenläuft, haben sich die Frauen des FC Schalke 04 von ihrem Punktverlust in der Vorwoche (1:1 gegen die DJK VfL Billerbeck) schnell erholt. In der Landesliga Staffel 3 gab es für die noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Stefan Colmsee ein knappes 1:0 bei der DJK Arminia Ibbenbüren II. Bianca Steppich erzielte den einzigen Treffer des Tages (18.).

Zur Tabellenführung und dem einzigen Aufstiegsplatz in die Regionalliga reicht das allerdings dennoch zunächst nicht, da auch Borussia Emsdetten die eigenen Hausaufgaben erledigt und 4:1 gegen TuS Recke gewonnen hat. Mit acht Siegen und einer Niederlage steht der SV einen Punkt vor den Schalkern an der Spitze. In zwei Wochen kommt es in Emsdetten zum direkten Duell (5. November, 12.30 Uhr). Zuvor trifft S04 am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der Glückauf-Kampfbahn auf Grün-Weiß Nottuln, aktuell Sechster.

BVB-Frauen machen es erneut deutlich

In der Landesliga Staffel 2 hat Borussia Dortmund dagegen die knappe Tabellenführung behauptet. Bei den Sportfreunden Sümmern, die mit nur fünf Punkten aus acht Spielen weiter im Tabellenkeller stecken, gab es ein deutliches 5:0.

Schon früh brachte die Dortmunderinnen ein Eigentor von Kyra Louisa Fischer auf die Siegerstraße (16.). Danelle Tan (21.) und Lisa Sophie Gomulka (44.) machten noch vor der Pause alles klar. Nach dem Seitenwechsel war es dann zunächst erneut Tan (60.) und abschließend Ana Louisa Haslsteiner (84.), die den letztlich deutlichen Endstand besiegelten.

Nach acht absolvierten Partien stehen die BVB-Frauen damit dank sieben Siegen, einem Unentschieden und einer Tordifferenz von 40:3 an der Tabellenspitze. Einen Punkt dahinter lauert der TV Brechten, der sich im direkten Duell allerdings bereits ebenfalls mit 0:5 geschlagen geben musste.