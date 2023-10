VfL Bochum: Frauen wollen in Liga 2 - bisher beeindruckt das Team die Trainerin

Sieben Spiele, sieben Siege: Die Frauen des VfL Bochum haben einen perfekten Saisonstart in der Regionalliga West hingelegt. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist das Ziel.

In der Frauen-Regionalliga West scheint sich der VfL Bochum nicht vom Aufstiegskurs Richtung 2. Bundesliga abbringen zu lassen. Im siebten Spiel gab es den siebten Sieg. Mit 4:1 (2:1) siegte der VfL bei Arminia Bielefeld.

Damit rangieren die Bochumerinnen weiterhin an der Tabellenspitze und haben bereits acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger VfR Warbeyen, der jedoch ein Spiel weniger hat.

VfL-Trainerin Kyra Malinowski war nach dem 4:1-Erfolg ihrer Mannschaft gegen Bielefeld sehr zufrieden: "Die Arminia war eine andere Hausnummer und aus meiner Sicht sind sie auch deutlich stärker als ihr Tabellenplatz suggeriert. Deshalb bin ich wirklich glücklich, dass wir die Partie für uns entscheiden konnten."

Dabei mussten die VfL-Frauen sogar einen frühen Rückstand hinnehmen, doch sie drehten die Partie am Ende und gingen als Sieger vom Platz. "Insgesamt haben wir verdient gewonnen und eine tolle Moral bewiesen, weil wir uns auch von dem Rückstand nicht aus der Ruhe haben bringen lassen", lobte Malinowski ihr Team.

Die Ausgangslage für den angestrebten Aufstieg in die 2. Bundesliga ist nach einem Viertel der Saison prächtig. Neben der perfekten Punkteausbeute ist auch die Art und Weise der Bochumerinnen beeindruckend. Bereits 33 Tore hat der VfL erzielt und erst zwei Gegentreffer kassiert.

Auch Bochums Trainerin ist erstaunt von der Erfolgsserie ihrer Mannschaft: "Damit war nicht zu rechnen. Die Ausrichtung war zwar klar, und wir haben unseren Kader auch in der Breite und der Spitze verbessert. Aber unsere Form ist wirklich überragend, wir rufen jedes Spiel konzentriert unsere Leistung ab."

Nachdem der VfL in den vergangenen beiden Saisons als Tabellenzweiter den Aufstieg noch verpasst hat, soll es in dieser Spielzeit klappen. Malinowski sieht ihren Kader dafür gut gerüstet: "Wir haben eine enorme Qualität in der Mannschaft. Der Ehrgeiz meiner Mädels ist ebenfalls beeindruckend, sie gehen immer auf das nächste Tor, egal wie das Ergebnis ist. Dazu haben wir noch ein paar Spielerinnen im Kader wie Mara Wilhelm, die bereits länger dabei sind und für den Aufstieg brennen."