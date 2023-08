Frauen: DFB-Pokal - VfL Bochum zieht vor fast 1500 Zuschauern ins Achtelfinale ein

Während die Männer des VfL Bochum aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind, feiern die Frauen im Ruhrstadion den Einzug in das Achtelfinale.

Mit 32 Teams startete der DFB-Pokal der Frauen in der 1. Runde. Im Achtelfinale sind nun noch 16 Mannschaften dabei, die Frauen des VfL Bochum gehören dazu.

Denn die Mannschaft von Trainerin Kyra Malinowski gewann vor 1464 Zuschauern im Ruhrstadion gegen den Regionalliga-Konkurrenten Fortuna Köln mit 3:2.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schockte Svenja Streller den VfL, doch die Bochumer hatten auf das 0:1 eine Antwort parat. In der 78. Minute traf Dörthe Hoppius zum 1:1 - dabei blieb es nach 90 Minuten - es ging in die Verlängerung.

Dort brachte Nina Lange den VfL in Führung (94.), Pia Beyer erhöhte auf 3:1 (111.), ehe die Fortuna durch Alica Linden (117.) noch einmal Hoffnung schöpfen durfte. Am Ende rettete der VfL den Sieg über die Zeit und feiert den Einzug in das Achtelfinale.

Malinowski betonte nach der Partie: "Das war ein nervenaufreibendes Spiel. Eine intensive Partie, in der wir die meisten Spielanteile hatten. Vor der Pause haben wir es nicht geschafft, große Chancen zu erspielen. Nach der Pause wurde das besser, auch wenn wir einige Möglichkeiten haben liegen lassen. Aber wir haben eine tolle Moral gezeigt."

Denn nach dem 0:1 schüttelte sich der VfL nur kurz, um dann das Spiel zu drehen. Malinowski: "Das zeigt den Charakter des Teams. Wir haben nicht aufgegeben und drei Treffer erzielt. Wir waren auch darauf vorbereitet, dass die Fortuna tief steht und auf Konter lauert. Es kann passieren, dass mal einer durchgeht."

Am Donnerstag (24. August, 19:30 Uhr) steht nun für die VfL-Frauen der Start in die Regionalliga West an. Das Ziel ist klar. Wenn machbar, soll es in die 2. Bundesliga gehen.

Bis dahin muss Malinowski mit ihrer Mannschaft vor allem noch eines verbessern: "Wir müssen auf jeden Fall noch daran arbeiten, dass wir die Möglichkeiten besser nutzen. Man muss aber auch sagen, es war gegen die Fortuna eine spezielle Atmosphäre. Das kennen die Mädels noch nicht so. Es war zudem ein K.o.-Spiel und das erste Pflichtspiel. Da war es vielleicht klar, dass wir noch nicht auf den Punkt da waren. Jetzt ist es noch etwas bis zum Start der Liga, da wird es dann rund laufen."

Zumal die VfL-Frauen gepusht auf dem Pokalspiel gehen. Gegenüber den Vereinsmedien sagte Nina Lange: "Ich hatte Gänsehaut." Und Dörthe Hoppius ergänzte: "Es war mega. Die Fans haben uns gepusht." Die Lust auf den Ligastart ist also da bei den Damen des VfL.