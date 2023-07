SGS Essen: Vierter Abgang - Wechselwunsch von Ella Touon wird entsprochen

Die SGS Essen muss für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga ohne Ella Touon planen.

Nach 36 Einsätzen im Trikot der SGS Essen kehrt Linksverteidigerin Ella Touon dem Essener Bundesligisten im Sommer den Rücken.

Die Schweizer Nationalspielerin trat mit ihren Wechselgedanken an die Verantwortlichen des Vereins heran. „Wir haben ihrem Wunsch zugestimmt, was für uns als SGS Essen eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn jemand unbedingt wechseln möchte, werden wir einer Spielerin keine Steine in den Weg legen“, äußert sich Markus Högner, Chef-Trainer der SGS Essen.

Mit Touon verlässt nach Abschluss der aktuellen Spielzeit die vierte Spielerin die SGS Essen. „Nachdem zuvor Lena Ostermeier auf ihrer linken Abwehrseite gesetzt war, hat sich Ella Touon durch ihre Beharrlichkeit, ihre Ausdauer und ihr Engagement einen Stammplatz auf beeindruckende Weise erkämpft“, blickt Högner auf die letzten gemeinsamen Monate zurück.

Trotz ihres Weggangs ist Högner aber nicht in Sorge. „Ich denke, dass wir es als Team gut kompensieren werden. Der Platz auf der linken Abwehrseite bietet nun Chancen für andere Spielerinnen, um sich dort zu profilieren."