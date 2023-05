Frauen-Bundesliga: SGS Essen verpflichtet Nationalspielerin

Frauen-Bundesligist SGS Essen hat sich für die kommende Spielzeit verstärkt. Die österreichische Nationalspielerin Lilli Purtscheller wird sich der SGS anschließen.

Der Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen verpflichtet die österreichische Nationalspielerin Lilli Purtscheller. Die 19-jährige Stürmerin kommt vom SK Sturm Graz und nimmt damit den gleichen Weg wie ihre Mitspielerin Valentina Kröll auf sich, die ebenfalls im Sommer nach Essen wechselt.

"Ich bin überglücklich, ab Sommer eine A-Nationalspielerin aus Österreich zu unserem Kader zählen zu dürfen", erklärt SGS-Chef-Coach Markus Högner. Der 56-Jährige lobt das Profil der Jungnationalspielerin: "Lilli ist eine offensiv sehr flexibel einsetzbare Spielerin. Sie kann zentral agieren oder über die Außenpositionen für Gefahr sorgen. Sie hat viel Potenzial, ist jung und hat schon einiges erreicht".

Auch die 19-jährige Purtscheller freut sich auf ihren nächsten Karriereschritt: "Mein Ziel war es schon immer ins Ausland zu gehen. Ich möchte mich in einem neuen Land, aber auch in einer neuen Liga behaupten, dort beweisen und mich auch weiterentwickeln." Zu ihren fußballerischen Stärken sagt sie: "Ich bin immer mutig und will mich durchsetzen. Ich suche nach kreativen Lösungen und kann mich dabei auf meine gute Technik verlassen".

Purtscheller lernte mit etwa sechs Jahren das Fußballspielen bei den Jungs des SC Zirl (Tirol), wechselte dann zu den Damen von Wacker Innsbruck in die 2. österreichische Liga. Nach dem Aufstieg in die erste Spielklasse mit Wacker transferierte die gebürtige Innsbruckerin zum SK Sturm Graz.

Warum sich die Angreiferin letztlich für einen Wechsel zum Tabellensiebten der laufenden Bundesliga-Saison entschied, erklärt sie: "Der Trainer setzt auf junge Spielerinnen. Ich bekomme bei ihm die Chance zu spielen, wenn ich mich stark präsentiere. Er setzt auf die Jugend. Ich merke einfach: Essen ist der perfekte Verein für mich". Dass sie zusätzlich mit ihrer langjährigen Teamkollegin Valentina Kröll zusammenspielen wird, die sie seit ihrem 13. Lebensjahr kennt, freut Purtscheller ebenfalls.

Die Österreicherin, die erst vor einem Jahr eine schweren Knieverletzung erleiden musste, möchte sich auch für weitere Einsätze in der Nationalmannschaft empfehlen, für die sie in diesem April debütierte. "Lilli möchte ihre Berufung bei uns bestätigen. Unser Ziel ist es, sie dabei bestmöglich zu unterstützen", hofft auch SGS-Trainer Markus Högner auf eine weiterhin positive Entwicklung seiner neuen Offensivkraft.