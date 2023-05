Frauen: Der VfB Hilden und FSV Mädchenpower Hilden schließen sich zusammen!

Der Niederrhein-Oberligist VfB Hilden hat in der letzten Woche eine Mädchen- und Frauenfußballabteilung gegründet und füllt diese mit sieben Mannschaften des FSV Mädchenpower Hilden.

Der Verein, dessen Frauenmannschaft in der Bezirksliga spielt, schließt sich komplett dem VfB an. „Wir freuen uns, dass wir nun den entscheidenden Schritt gemacht haben und aus der mehrjährigen Kooperation auch formell eine Einheit schaffen konnten. Mit den Mitgliedern des FSV bieten wir zum einen Mädchen- und Frauenfußball an, zum anderen übernehmen wir gefestigte Strukturen und schaffen Synergien bei der Arbeit der Ehrenamtlichen“, zeigte sich Maximilian Kulesza, 1. Vorsitzender des VfB, begeistert von der Kooperation der Itterstädter.

Uwe Boss, 1. Vorsitzender des FSV Mädchenpower fügte an: „Am 28. April 2023 haben die Mitglieder des FSV Mädchenpower Hilden 2013 e.V. im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit sehr großer Mehrheit entschieden, dass der sportlich aktive Bereich - bestehend aus sieben Mannschaften - mit Wirkung zum 01.07.2023 in die neu gegründete Mädchen-/Frauenabteilung des VfB 03 Hilden überführt werden soll. Vorausgegangen ist eine langjährige Kooperation beider Vereine, die nun durch diesen Schritt in eine noch stärkere Bündelung von Kräften münden soll. Wir sind überzeugt das dieser Schritt richtig und wichtig ist, um dem Mädchen- und Frauenfußball in Hilden in einem zunehmend dynamischer und komplexer werdenden Umfeld auch in Zukunft hervorragende Entwicklungschancen bieten zu können.“

Der VfB wird somit ab Sommer 2023 über 800 aktive Mitglieder in seinen Reihen haben. Den Zusammenschluss mit dem FSV, sowie die 120-Jahr-Feier des VfB und die 10-Jahr-Feier des FSV wird am 02.09.2023 mit einem Fest am Ellen-Wiederhold-Platz gefeiert, zu dem alle Hildener eingeladen sind.