RWO: Auch Rot-Weiß Oberhausen gründet Frauen-Abteilung - doch in welcher Liga geht es los?

Rot-Weiß Oberhausen gründet eine Frauen-Abteilung. Wo die erste Mannschaft an den Start gehen wird, das steht noch nicht fest. Sogar die Landesliga ist möglich.

FC Schalke 04, Borussia Dortmund oder der VfL Bochum haben schon Frauen-Fußball-Abteilungen gegründet. Vor wenigen Tagen verkündete auch der ETB SW Essen, Zweiter in der Oberliga Niederrhein, dass er in Zukunft Frauen-Teams an den Start schickt.

Und nun hat sich auch Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga West entschieden, diesen Schritt zu gehen. RWO gründet zur Saison 2023/2024 eine Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball. Startschuss des Spielbetriebs wird zum 1. Juli 2023 erfolgen.

"Das ist ein historischer Schritt für unseren RWO und dessen Weiterentwicklung. Seit vielen Jahren gab es immer wieder Gespräche und Pläne. Vor gut einem Jahr hatten wir uns dann fest die Gründung vorgenommen und die Vorbereitungen in Angriff genommen. Heute können wir sagen, dass es ab dem Sommer los geht. Darauf sind wir alle sehr stolz", sagte RWO-Vorstandsvorsitzender Hajo Sommers.

Die neue Abteilung wird zur Saison 2023/2024 in den Liga-Spielbetrieb einsteigen. Geplant ist der Aufbau mehrerer Teams. Neben Nachwuchsmannschaften wird ebenso eine 1. Frauen-Mannschaft gegründet.

Der Hintergrund: RWO hat eine Kooperation mit dem SV Adler Osterfeld geschlossen, durch die RWO das Spielrecht für die erste Frauen-Mannschaft übernimmt. Das Präsidium des Fußballverbandes Niederrhein hat dieser Übernahme bereits zugestimmt.

Die erste Frauen-Mannschaft der Osterfelder ist derzeit in der Bezirksliga aktiv. Dort steht die Mannschaft auf dem 2. Tabellenplatz. Zwei Punkte hinter dem FC Kray, dabei hat die Mannschaft, die ein Torverhältnis 118:13 aufweisen kann, noch eine Partie in der Hinterhand. Sechs Spiele stehen für die Adler-Damen noch aus. Sollten sie den Aufstieg schaffen, würde RWO sogar in der Landesliga an den Start gehen können.

Apropos Landesliga: Dort spielt in der kommenden Saison auch die 1. Mannschaft des BVB, die in die Landesliga aufgestiegen ist. Auch Schalke steht vor dem Sprung in die Landesliga.

RWO-Team 2 gegen direkten Konkurrenten gefordert

Am Sonntag, 24. April, reist das RWO-Team 2 zur SG Osterfeld. Der Anstoß an der Wittekindstraße erfolgt bereits um 13:15 (Wittekindstr. 47, 46117 Oberhausen).

Der Abstiegskampf spitzt sich langsam zu: Für die Kleeblätter kommt es am Sonntag zu einem „Sechs-Punkte-Spiel“. Man gastiert bei der SG Osterfeld, die aktuell punktgleich einen Platz hinter den Rot-Weißen rangiert.

Mit einem Sieg kann RWO II in der Kreisliga A einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und den Abstand auf die hinteren Plätze vergrößern. Derzeit liegen Oberhausen und die SG Osterfeld - die beide noch sechs Partien vor der Brust haben - zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz.