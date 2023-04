Frauen: MSV Duisburg hat neuen Trainer gefunden

Der MSV Duisburg hat seinen neuen Trainer vorgestellt, mit dem der Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga gelingen soll. Es ist ein alter Bekannter.

Der MSV Duisburg hat am Dienstag seinen neuen Trainer vorgestellt, der mit der Frauenmannschaft den Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga schaffen soll. Thomas Gerstner erhält beim Tabellenvorletzten einen Vertrag bis Saisonende.

Der 56-Jährige tritt die Nachfolge des kurz vor Ostern entlassenen Trainers Walter Schneck an und ist kein Unbekannter bei den Meiderichern. Bereits zwischen 2018 und 2021 trainierte Gerstner den MSV und schaffte in jedem Jahr das Saisonziel "Klassenerhalt". Dies soll ihm jetzt ein viertes Mal gelingen.

Geschäftsführer Thomas Wulf setzt dabei vor allem auf die Erfahrung des Trainers: "Wir freuen uns, mit Thomas Gerstner einen ausgewiesenen Fachmann, überragenden Motivator und Freund des MSV für die Mission Klassenerhalt gewonnen zu haben."

Auch Dario Mlodoch, Leiter der Lizenzabteilung Frauen, ist davon überzeugt, den Richtigen für die Erreichung des Saisonziels geholt zu haben. "Dank seiner Erfahrung im Umfeld und seiner Kenntnis eines Großteils der Mannschaft, bringt Thomas Gerstner genau das mit, was wir als Mannschaft jetzt brauchen."

Dabei wird die Aufgabe keine leichte sein. Die Duisburgerinnen belegen mit 13 Zählern aus 16 Partien den ersten Abstiegsplatz, sind allerdings bei einem Spiel weniger punktgleich mit Meppen an dem rettenden Ufer. Sechs Spiele bleiben Gerstner und seinem Team, dieses zu erreichen.

Seine erste Einheit leitete er bereits am Dienstagnachmittag. Erstmals an der Seitenlinie wird er im Nachholspiel am Sonntag (16. April, gegen Eintracht Frankfurt stehen.