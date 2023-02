Frauen: DFB-Elf zu Gast in Duisburg - hier gibt es Tickets

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft empfängt in der Schauinsland-Reisen-Arena Schweden (21. Februar). Es ist der erste Test im Weltmeisterschaftsjahr.

Der Pott ruft und lädt ein zum Fußballfest in der Schauinsland-Reisen-Arena: Am 21. Februar (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) starten die deutschen Vizeeuropameisterinnen in Duisburg gegen das Topteam aus Schweden ins WM-Jahr.

Das direkte Duell des Weltranglistenzweiten gegen den Weltranglistendritten verspricht einen hochklassigen Härtetest im Hinblick auf die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Der Ticketverkauf für das Frauen-Länderspiel in Duisburg läuft. Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Stehplatztickets kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro.

Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person (im Stehplatzbereich 6 Euro pro Person) und sind für alle Gruppen im Ticketportal (tickets.dfb.de) buchbar.