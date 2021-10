Gegen Nordmazedonien: Nationalelf plant "nächsten Schritt"

Die deutsche Nationalmannschaft will auf dem Weg nach Katar keine Zeit verlieren und schon gegen DFB-Schreck Nordmazedonien den Sack in der Qualifikation zumachen.

„Wir wollen den nächsten wichtigen Schritt Richtung Weltmeisterschaft in Katar machen und uns möglichst schnell qualifizieren. Es geht darum, am Montag genau so eine Leistung zu bringen und uns genau so zu präsentieren“, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem schwer erkämpften 2:1 (0:1) in Hamburg gegen Rumänien.

Für Flick war es der vierte Sieg als Bundestrainer. Mit einem weiteren Erfolg am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Skopje würde er den Startrekord seines Vorgängers Joachim Löw einstellen. „Wir wollen das Spiel nach der Niederlage im Hinspiel unbedingt gewinnen und uns qualifizieren“, sagte Joshua Kimmich. Im ersten Vergleich mit Nordmazedonien hatte sich die DFB-Auswahl im März in Duisburg beim 1:2 noch unter Joachim Löw blamiert.