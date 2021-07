VfL Bochum: Schindzielorz über mögliche Transfers, Weilandt und Löwen

Fußball-Bundesligist VfL Bochum weilt aktuell im Trainingslager in Südtirol. In einer Medienrunde sprach Sebastian Schindzielorz, Vorstand Sport beim VfL, über…

… den Stand der Vorbereitung: „Wir haben in der Nachbetrachtung der vergangenen Saison und im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison festgestellt, dass wir die Grundstabilität erhöhen müssen. Es gilt, eine stabile Organisation hinzubekommen. Da arbeitet die Mannschaft jetzt dran. Ich finde im Spiel gegen Bonn (6:0) hat man gesehen, dass die Abläufe schon deutlich besser waren. Auch gegen Parma (1:0) sind wir nach einer knappen Viertelstunde ordentlich im Spiel gewesen. Alles in allem sind wir auf einem guten Niveau aktuell. Klar ist aber auch, dass wir noch an der Physis und weiter an den Abläufen arbeiten müssen. Das ist aber normal zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns gerade befinden.“

… Cheftrainer Thomas Reis, der das Trainingslager „aus wichtigen persönlichen Gründen“ verlassen hat: „Ich möchte dazu gar nichts sagen, weil es eine private Geschichte ist, die weit über den Fußball hinaus geht. Da muss man die persönliche Situation akzeptieren und sollte auch nicht auf irgendwelche Details eingehen. Es ist für uns alle völlig in Ordnung, dass Thomas sich um wichtige private Dinge kümmert. Wir hoffen, dass alles gut wird und er schnell zurück ist. Alle Inhalte und Abläufe hier sind besprochen und werden vom Trainerteam übernommen. Wir sind ein Team.“

… weitere Transferaktivitäten des VfL Bochum: „Klar, ist es jetzt gerade die heiße Phase und es gibt viel Bewegung im Markt. Es ist kein Geheimnis, dass wir noch ein, zwei, vielleicht drei Sachen planen, was sowohl Zu- als auch Abgänge anbelangt. Wir haben konkrete Vorstellungen. Ich kann aber keinen aktuellen Stand abgeben. Die Dinge laufen. Wie schnell und konkret das dann letztendlich sein wird, ist immer schwer zu sagen.“

… Tom Weilandt: „Thomas und ich haben mit Tom ein gemeinsames Gespräch geführt und unsere Sichtweisen geschildert. Wir haben unsere Perspektiven dargelegt und ihm gesagt, was wir für sinnvoll erachten. Aber man muss auch ganz klar sagen: Tom macht nichts falsch, weil er einen gültigen Arbeitsvertrag hat. Jetzt muss man schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, die allen Parteien zugutekommt.“

… Eduard Löwen, der mit Deutschland bei Olympia antritt: „Ich habe mit Edu am Donnerstag noch Kontakt gehabt und ihm kurz alles Gute gewünscht. Klar, gucke ich mir das Spiel sehr gerne an. Ich hoffe, dass er eine gute Olympiade spielt.“ tiro mit gp