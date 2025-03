Am 23. Spieltag der Bezirksliga 6 Niederrhein kam Bewegung in die Tabelle. Tabellenführer Werden-Heidhausen marschiert - und Katernberg muss auf Verfolger Genc Osman aufpassen.

Am 19. Spieltag war DJK Sportfreunde Katernberg das letzte Mal Tabellenführer in der Bezirksliga 6 Niederrhein. Seitdem steht der SC Werden-Heidhausen an der Spitze.

Beim 3:0 gegen Taxi Duisburg am 21. Spieltag holte Katernberg seinen letzten Sieg. Zwei Unentschieden gegen den Vogelheimer SV und Fatihspor Essen folgten an den Spieltagen 22 und 23.

Jetzt ist der Abstand auf den Tabellenführer so groß wie noch nie in dieser Saison. Fünf Punkte trennen Katernberg von Werden-Heidhausen. Auch nach unten, zum Drittplatzierten SV Genc Osman, ist es durch die zwei Patzer in Folge nur noch ein Fünf-Punkte-Vorsprung. Durch das Formtief gerät der Aufstieg immer mehr in Gefahr.

3:3 hieß es am Ende in der Partie gegen Fatihspor Essen. Katernberg ging sogar mit 0:2 in Rückstand, konnte aber immerhin mit einem 1:2 in die Pause gehen. Mit dem Wiederanpfiff glich der Aufstiegskandidat aus. Andreas Kewe drehte das Spiel quasi im Alleingang durch seine drei Tore (26', 46', 68'). Doch die tolle Einzelleistung Kewes reicht nicht aus, denn kurz nach seinem Führungstreffer, glich Fatihspor wieder zum 3:3 aus. Das war auch der Endstand der Partie.

Gleichzeitig spielte der SV Genc Osman Duisburg bei SuS 09 Dinslaken und gewann knapp. Mit einer knappen 1:0-Führung für die Duisburger durch Mert Yagci (43') ging es in die Pause. Die zweite Hälfte wurde wild: Sandro Garcia Melian erhöhte in der 57. Minute auf 2:0, jedoch antwortete SuS 09 mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten (60', 61') zum 2:2-Ausgleich.

Genc Osman übernahm durch Sandro Garcia Melian (75') und Deniz Erdem (79') jedoch wieder die erneute Führung, stellte auf 4:2. Der Anschlusstreffer von Dinslaken (85') zum 4:3 reichte nicht mehr. So Genc Osman gewann nach einer verrückten Sechs-Tore-Halbzeit am Ende knapp. Die nächste Begegnung in der Bezirksliga geht für Genc Osman gegen den Tabellennachbarn Rheinland Hamborn (23.03., 15:30 Uhr).

Letzte Woche blickte Genc-Trainer Yalcin Nezir mit einem klaren Ziel auf die Partien gegen Dinslaken und Rheinland Hamborn: "Die Spiele sind sehr wichtig und wir müssen liefern. Das Ziel ist, sechs Punkte zu holen." Drei der sechs Punkte hat der 39-Jährige mit seiner Mannschaft gegen SuS 09 gesammelt.

Für DJK SF Katernberg heißt der nächste Gegner 1. FC Mülheim-Styrum (23.03., 15:15 Uhr). Die Mülheimer belegen den zwölften Platz und haben vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Dennoch dürfe es für Katernberg kein Selbstläufer werden, denn Styrum konnte zuletzt einen Punkt gegen GSG Duisburg mitnehmen und davor sogar mit 4:1 gegen Fatihspor Essen gewinnen.