Der SC Werden-Heidhausen führt die Tabelle der Bezirksliga 6 Niederrhein nach dem Sieg im Topspiel gegen Genc Osman weiter an. Der Aufstieg rückt also wieder etwas näher.

Am 22. Spieltag der Bezirksliga 6 Niederrhein konnte der SC Werden-Heidhausen im Topspiel gegen den Dritten SV Genc Osman die Tabellenspitze verteidigen. Die Essener gewannen mit 2:0 in Duisburg und bauten durch ein Unentschieden des Zweiten aus Katernberg die Führung auf drei Punkte aus. Danny Konietzko zeigte sich nach dem Auswärtserfolg zufrieden.

"Wir haben einen sehr offensiven Gegner Genc Osman erwartet und waren dann überrascht, dass sie so zurückgezogen gespielt haben. In der ersten Hälfte war es ein typisches Unentschieden-Spiel, doch wir waren taktisch stark und haben dann in der zweiten Hälfte unsere zwei Chancen gemacht und verdient gewonnen", blickt der Cheftrainer auf die Partie vom Sonntag zurück.

Besonders auffällig beim Essener Aufstiegskandidaten ist die überragende Defensive in dieser Saison. Nach 22 Spielen hat die Defensive unter Trainer Konietzko nur 18 Gegentore zugelassen. Das ist mit Abstand Spitzenwert der Liga. Katernberg hat mit 27 Gegentoren die zweitbeste Defensive. "Die Defensivarbeit fängt schon beim Stürmer an und das ist nicht nur eine Floskel. Das machen wir einfach sehr gut", erklärt Konietzko.

Neuer Torjäger kommt im Sommer

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft schon auf Hochtouren bei Heidhausen. Einen Neuzugang konnten die Essener auch schon verkünden. Jamal Daniel Werner wird im Sommer vom FSV Kettwig ins Löwental wechseln. Trainer Konietzko ist sehr stolz auf den Transfer des Torjägers. "Ich bin sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat - und das trotz zahlreicher und finanziell deutlich besserer Angebote. Ich finde das zeigt, dass wir hier echt gute Arbeit leisten."

"Er ist ein junger und sehr talentierter Spieler. Ich freue mich, dass er bald Teil der Mannschaft ist", sagt der Cheftrainer zum Transfercoup der Essener. Der 23-jährige und 1,97m große Stürmer erzielte in 46 Bezirksligaspielen 37 Tore für SuS Haarzopf und wechselte dann im Winter zu seinem Heimatverein FSV Kettwig. Im Sommer wird er also wieder zurück in die Bezirksliga gehen.

Der nächste Gegner des SC Werden-Heidhausen ist der VfB Frohnhausen (16.03., 15:15 Uhr). Konietzko weiß, was auf ihn und seine Truppe zukommt. "Wir dürfen Frohnhausen nicht unterschätzen. Ich sehe sie eigentlich als Top-6-Mannschaft in der Liga. Die aktuelle Tabellenposition sagt für mich also nicht so viel aus."

Der VfB belegt den 16. Platz und ist damit mittendrin im Abstiegskampf. Der SC kann den VfB mit einem Sieg tiefer in die Krise schicken, denn die kommenden Gegner konnten in den letzten zwei Spielen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf nicht gewinnen.