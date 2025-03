Der SV Genc Osman hat im Topspiel der Bezirksliga 6 Niederrhein gegen den Tabellenführer Werden-Heidhausen verloren. Der Aufstieg bleibt laut Trainer Yalcin Nezir weiterhin das Ziel.

In der Bezirksliga 6 Niederrhein kam am Wochenende etwas Bewegung in den Aufstiegskampf. Der Drittplatzierte SV Genc Osman empfing am 22. Spieltag den Ersten SC Werden-Heidhausen.

Das Spiel ging aus Sicht des Dritten mit 0:2 verloren, somit vergrößerte sich der Abstand auf den Tabellenführer auf zehn Punkte. Zum Glück für die Neumühler spielte parallel der DJK SF Katernberg, welcher als Zweiter den Relegationsplatz belegt, nur Unentschieden. Somit liegt Genc Osman sieben Punkte hinter dem Zweiten aus Essen.

Yalcin Nezir, Cheftrainer bei Genc Osman, zeigt sich ernüchtert über die Niederlage im Topspiel. "Das Ergebnis ist etwas enttäuschend, da es ein richtungsweisendes Spiel war. Es war zwar ein ausgeglichenes Spiel, aber wir waren teilweise echt kraftlos und haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir haben nicht das gezeigt, was wir draufhaben", blickt der 39-Jährige Trainer auf das Spiel zurück.

Mit zehn Punkten Abstand dürfte der direkte Aufstieg sehr schwierig zu erreichen sein. Der Abstand von sieben Punkten auf den Relegationsplatz ist jedoch in 12 Spielen durchaus aufholbar. Das sieht auch Nezir so, der keinen Druck aus dem Verein verspürt. "Der Glaube ist immer da. Wenn man ehrlich ist, sind sieben Punkte Abstand im Fußball nichts. Aber wir wissen auch, dass wir eine Schippe drauflegen müssen. Der Aufstieg ist unser Ziel und dafür müssen wir auch was tun", sagt der Neumühler Übungsleiter.

Die nächsten zwei Spiele als Entscheidung im Aufstiegskampf?

Der SV Genc Osman hat nach der Partie gegen Heidhausen direkt mit den nächsten Größen der Liga zu kämpfen. Am nächsten Spieltag muss Nezir mit seiner Mannschaft zum Sechsten SuS 09 Dinslaken (16.03., 15:15 Uhr). Darauf die Woche kommt direkt der Viertplatzierte Rheinland Hamborn (23.03., 15:30 Uhr).

Für Genc Osman kommen also die wichtigsten Wochen der Saison. Nezir formuliert ein klares Ziel für die nächsten beiden Partien: "Die Spiele sind sehr wichtig und wir müssen liefern. Das Ziel ist, sechs Punkte zu holen."

Auch wenn die Saison noch lange nicht durch ist, läuft bei Genc Osman schon die Kaderplanung. "Wir müssen uns verstärken und führen schon gute Gespräche. Wir wollen den Stammkader so gut wie möglich zusammenhalten und dafür haben wir auch schon einige Zusagen. Unsere Planung läuft ligaunabhängig, aber falls wir aufsteigen, werden wir einen Landesligakader haben. Die Vereinsführung macht da immer einen guten Job", sagt Yalcin Nezir zur laufenden Kaderplanung.