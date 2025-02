Das ging ja flott: Nach nur drei Pflichtspielen als Cheftrainer des FC Sterkrade 72 muss Volker Hohmann seinen Stuhl wieder räumen.

Anfang Dezember 2024 hatte der abstiegsbedrohte FC Sterkrade 72 Volker Hohmann als neuen Cheftrainer und Nachfolger von Aufstiegscoach Patrick Wojowd vorgestellt. Dieser ging voller Tatendrang an seine neue Aufgabe.

Hohmann betonte gegenüber RevierSport: "Ich bin glücklich solch einen familiären und gut aufgestellten Verein unterstützen zu dürfen. Ich werde mich 24/7 mit Sterkrade 72 beschäftigen und alles geben, um am Ende das Ziel Klassenerhalt mit unserer Ersten Mannschaft zu erreichen."

Dieses Ziel wird der Verein ab sofort ohne Hohmann verfolgen. Denn nach einem 1:5 im Oberhausener Derby gegen SC 1920, einem 1:1-Remis gegen Stenern und jüngst einem 1:4 im nächsten Stadtderby gegen die Sportfreunde Königshardt setzte der FC Sterkrade Hohmann vor die Tür.

"Mit sofortiger Wirkung ist nun Alexander Forger für unsere Erste als Chefcoach zuständig. Als bisheriger Co-Trainer löst er Volker Hohmann ab. Wir bedanken uns recht herzlich bei Volker für seine kurze, aber intensive Zeit bei uns im Verein. Entwicklungen, die so nicht vorhersehbar waren, haben den Ausschlag für den Wechsel gegeben. Wir schätzen Volker als Menschen und als Trainer, möchten nun aber den Weg mit einer internen Trainerlösung gehen", heißt es in einer Mitteilung der 72er.

Weiter schreibt der FC-Sterkrade-Vorstand: "Alexander Forger genießt das Vertrauen und soll das Team zum Klassenerhalt in der Bezirksliga führen. Beim Training am Mittwoch wird dem neuen Coach bereits ein neuer Trainerassistent zur Seite stehen. Im gesamten Verein müssen nun alle Kräfte gebündelt werden, damit das Ziel Klassenerhalt in der Bezirksliga realisiert werden kann. Bereits am kommenden Sonntag steht ein wichtiges Auswärtsspiel in TuB Bocholt an. Volker möchten wir an dieser Stelle alles Gute wünschen und Alexander natürlich viel Spaß und Erfolg mit der Mannschaft."