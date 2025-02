Bezirksliga: Neuer Sportchef! GSG Duisburg präsentiert Didi-Schacht-Nachfolger

Nur wenige Tage nach den Rücktritten von Kai-Uwe Otto und Didi Schacht hat die GSG Duisburg einen neuen Sportchef präsentiert.

Die GSG Duisburg hat einen Wechsel an der Spitze der sportlichen Leitung vollzogen: Christian Schwarz, im Duisburger Amateurfußball auch als "der Schwatte" bekannt, übernimmt ab sofort das Sportchef-Amt der Bezirksliga- Mannschaft. Er folgt auf Didi Schacht, der das Amt bisher innehatte.

Zum 31. Januar 2025 endete eine prägende Ära bei der GSG: Kai-Uwe Otto trat nach über zehn erfolgreichen Jahren aus privaten Gründen als Teammanager zurück. Gemeinsam mit ihm verließ auch der sportliche Leiter Dietmar Didi Schacht, der sich künftig verstärkt seiner Rolle als Repräsentant von Schalke 04 widmen wird, den Verein.

"Die GSG bedankt sich bei beiden Akteuren für ihr Engagement, ihre Leidenschaft und die zahlreichen unvergesslichen Momente, die sie dem Verein geschenkt haben. Ihr Wirken hat die GSG nachhaltig geprägt", betont Thomas Milles, Abteilungsleiter der GSG-Senioren.

Nun ist Schwarz der Sportchef. Christian Schwarz ist kein Unbekannter in der GSG-Familie. Als absoluter Teamplayer und ausgewiesener Fußballfachmann bringt er nicht nur eine fundierte sportliche Vita mit, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Mannschaft und die Strukturen des Vereins. "Der Schwatte kennt die Truppe und ist aufgrund seiner Erfahrung und Persönlichkeit der ideale Nachfolger für Didi Schacht", erklärt Milles.

"Schwarz, der bereits in verschiedenen Funktionen im Fußball aktiv war, genießt hohes Ansehen sowohl als Fachmann als auch als Charakter. Seine Fähigkeit, Teams zu motivieren und zu führen, macht ihn zu einer Schlüsselfigur für die zukünftige Ausrichtung der GSG Duisburg. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Christian Schwarz und sind zuversichtlich, dass unter seiner Leitung die sportlichen Ziele der Ersten Mannschaft erreicht werden", ergänzt Milles.

Die GSG Duisburg steht auf dem 5. Tabellenplatz in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein. Am 9. Februar (Sonntag, 15.30 Uhr) geht es gegen den Vogelheimer SV aus Essen dann wieder um Bezirksliga-Punkte.