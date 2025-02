Gökan Lekesiz hat mit 34 Jahren noch einmal einen neuen Klub in der Bezirksliga gefunden. Aber auch die Regionalliga West ist weiterhin Thema für ihn - als Unterstützer des MSV Duisburg.

Gökan Lekesiz kann es noch nicht lassen. Nach seinem Intermezzo bei Kreisligist Türkgücü Ratingen hat der 34-Jährige einen neuen Klub gefunden: den 1. FC Grevenbroich-Süd in der Bezirksliga Niederrhein 3.

"Bei Türkgücü hatte sich zuletzt der Hauptsponsor zurückgezogen. Finanziell war das alles dann nicht mehr stemmbar und wir haben den Vertrag aufgelöst. Bei Grevenbroich-Süd hatte ich mich erst fitgehalten und bin sehr froh, dass es jetzt mit einem neuen Vertrag geklappt hat", sagte Lekesiz.

Auf den letzten Drücker habe er beim aktuellen Tabellenzehnten unterschrieben, sagte er selbst: "Der aktuelle Trainer Botan Belik war schon mein Trainer beim MSV Düsseldorf. Ich bin einer der Spieler, der seine Kontakte immer pflegt. Wenn ich mich mit jemandem gut verstanden habe, gibt es für mich keinen Grund, den Kontakt nicht aufrecht zu halten."

Davon profitiert nun Grevenbroich-Süd, wobei Lekesiz auch mit diversen anderen Klubs gesprochen habe. So habe sich unter anderem Tabellenführer DJK Gnadenthal im Kreis der Kandidaten befunden.

Lekesiz ist nun in erster Linie froh, bald wieder auf dem Platz stehen zu können. "Ein halbes Jahr ohne Fußball? "Das hätte ich nicht ausgehalten", sagte er. Sein Debüt könnte er schon am kommenden Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr beim CSV Marathon Krefeld feiern.

"Ich versuche, meine Erfahrung mit einzubringen. Wenn ich fit bin, können viele noch ganz, ganz viel von mir lernen", sagte Lekesiz selbstbewusst und erklärte, was er meint: "Der heutigen Jugend fehlt gerne mal eine realistische Selbsteinschätzung. Viele sind der Meinung, dass sie höher spielen sollten, aber zwischen den Ligen gibt es riesige Unterschiede."

In Grevenbroich könnte Lekesiz als Stürmer zum Einsatz kommen. Es gibt aber auch andere Optionen: "In den letzten Jahren habe ich nicht mehr unbedingt auf meiner Stammposition im Sturm gespielt, sondern bin ins Mittelfeld gegangen und habe das Spiel gemacht. Es bringt nichts, wenn ich im Sturm stehe und keine Bälle bekomme."

Lekesiz hofft auf Aufstieg seines Ex-Klubs MSV Duisburg

Beim MSV Duisburg haben ihn die Fans dagegen als Stürmer in Erinnerung. 55-mal trug Lekesiz von 2013 bis 2015 das Trikot der Zebras und erzielte dabei 43 Tore. "Ich habe sie in dieser Saison zwei, dreimal spielen sehen und war im Stadion. Ich hoffe, dass sie den Aufstieg schaffen."

Lekesiz erinnert sich gerne an seine MSV-Zeit zurück: "Ich hatte dort zwei wundervolle Jahre. Jetzt wird es in der Liga nochmal eng für sie. RWO hat eine gute, erfahrene Mannschaft. Es sind nur noch vier Punkte Vorsprung. Aber der MSV Duisburg gehört mindestens in die 3. Liga. Dazu gehört natürlich mehr als das Sportliche, aber MSV muss einfach im überregionalen Fußball spielen."