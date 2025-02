Einiges los in dieser Winterpause beim Bezirksliga-Niederrhein-6-Tabellenführer DJK Sportfreunde Katernberg. Der Co-Trainer verlässt die Essener.

18 Monate war er bei der DJK Sportfreunde Katernberg als Co-Trainer im Amt und feierte nach dem Kreispokalsieg 2024 auch die Herbstmeisterschaft 2024/2025 sowie den Titel der Essener Hallenstadtmeisterschaft 2025.

Die Rede ist von Matthias Walter. Nun ist für ihn in Essen-Katernberg Schluss. Warum? Ganz einfach: Der 34-Jährige ist enttäuscht.

Was war passiert? In den letzten Tagen hatte der Bezirksliga-Spitzenreiter der Staffel 6 am Niederrhein bekanntgegeben, dass Cheftrainer Sascha Fischer am Saisonende sein Amt an Sascha Hense (zuletzt SV Burgaltendorf) weitergeben wird. Dabei hatte Walter große Hoffnungen, vom Co- zum Chefcoach aufzusteigen.

Immerhin hatte der ehemalige Regionalligaspieler des FC Kray die Katernberger als gefühlter Cheftrainer zur Herbstmeisterschaft geführt. Denn sein Chef Fischer fiel die komplette Runde aufgrund eines Achillessehnenrisses aus.

"Ich stand federführend als Trainer bei den Trainingseinheiten und Spielen auf dem Platz beziehungsweise der Seitenlinie. Als ich meinen Vertrag im vergangenen Sommer verlängerte, habe ich auch klare Signale erhalten, dass ich im Fall der Fälle auch als Cheftrainer infrage komme. Dass sich die sportliche Leitung um Tobias Buhren und Pascal Hendricks nun für Sascha Hense entschieden hat, respektiere ich. Trotzdem bin ich sehr enttäuscht und ziehe meine Konsequenzen", erzählt Walter.

Der ehemalige Mittelfeldspieler erklärt: "Ich habe mich am vergangenen Donnerstag bei der Mannschaft verabschiedet und mein Co-Trainer-Amt niedergelegt. Es wäre weder der Mannschaft, dem Verein noch mir selbst gegenüber fair gewesen, einfach weiterzumachen. Entweder mache ich etwas mit vollem Herzen oder gar nicht. Halbherzig geht bei mir nicht!"

Walter bedankt sich für 18 erfolgreiche Monate an der Katernberger Meebruchstraße und sucht nun eine neue Herausforderung. Walter: "Aber nicht mehr als Co-Trainer. Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich Cheftrainer sein will. Ich stehe für Gespräche zur Verfügung und suche ein ambitioniertes Projekt - ligenunabhängig."

Walter betont aber auch: "Ab Landesliga stehe ich aber auch als Co-Trainer zur Verfügung."