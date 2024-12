Didi Schacht ist nicht nur Sportchef des Bezirksligisten GSG Duisburg, sondern fiebert als Ex-Kapitän auch mit dem FC Schalke 04.

Didi Schacht erlebte in seinem Leben schon bessere Wochenende als das vergangene. Als Sportchef musste er sich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Als Schalke-Experte und -Fan gab es ein 0:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Fangen wir mal mit dem Freitag, 29. November 2024 an. Der 62-jährige Schacht war in der Veltins-Arena bei den Kollegen von Bezahlsender "Sky" als Experte gefragt. Schalke spielte gegen Kaiserslautern. Und Schacht musste sich sehr ärgern. Er musste ein 0:3 des S04 erklären.

Nach drei geschlafenen Nächsten sagte er am Montag gegenüber RevierSport: "Im Moment leiden wir Schalker alle sehr. Ich erwarte da einfach von den Spielern, dass sie Verantwortung übernehmen und nicht alles auf Kenan Karaman abwälzen. Wir brauchen in der Winterpause auf jeden Fall sowohl für die defensive als auch offensive eine Verstärkung. Wenn uns das gelingt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir am Ende noch einen einstelligen Tabellenplatz belegen."

Auf solch einem Rang, dem 6. Tabellenplatz, steht der Bezirksligist GSG Duisburg. Hier ist Schacht Sportchef und erlebte am Samstagabend im Derby gegen Viktoria Buchholz ein 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel hatte er einen Sieg und eine vierstellige Zuschauerzahl angepeilt. Beides ist nicht realisiert worden.

"Das 2:2 geht am Ende in Ordnung. Es war ein gutes und hart umkämpftes Derby", meinte Schacht. "Dass am Ende nur zwischen 300 und 400 Zuschauer da waren, ist etwas enttäuschend. Da hatten wir uns schon mehr Besucher erhofft. Das Rahmenprogramm dafür hatten wir auf jeden Fall geboten."

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Am Samstag (7. Dezember, 17.30 Uhr) geht es für die GSG zum Nachbarschaftsduell innerhalb der Stadt zum FC Taxi Duisburg. Taxi rangiert satte 18 Zähler hinter GSG und ist Tabellenvorletzter. "Da wollen wir dann den Derbysieg nachholen", betont Schacht.