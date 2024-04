Justin Bock kehrt den Sportfreunden Hamborn den Rücken und wechselt in die Bezirksliga zu Rheinland Hamborn. Gegenüber RevierSport erklärt er, wieso.

Ausgebildet beim MSV Duisburg, über 100 Spiele in der Oberliga Niederrhein absolviert: Der 28 Jahre alte Linksaußen Justin Bock ist eigentlich nicht das Kaliber, das in die Bezirksliga gehört. Warum er zur kommenden Saison trotzdem bei Rheinland Hamborn unterschrieben hat und die Sportfreunde Hamborn 07 am Saisonende verlässt, begründet er mit Blick auf seinen Job.

Bock arbeitet bei ThyssenKrupp. "Da habe ich Wechselschichten und schaff es auf Dauer nicht, das Berufliche und die Oberliga unter einen Hut zu bringen", sagte der 28-Jährige. "Wenn du nach der Nachtschicht aufstehst und direkt zum Training fährst, dann bist du gar nicht richtig warm. Ich bin schneller kaputt, habe weniger Ausdauer und bin einfach nicht mehr richtig drin. Wenn du dann öfter nicht beim Training bist, spielst du natürlich auch nicht."

In der Bezirksliga dürfte es Bock leichter fallen: weniger Training, niedrigeres Niveau - aber ambitionierte Ziele. "Mittelfristig wollen wir aufsteigen, das kann man schon so sagen", sagte Bock. Transfers, wie die von Ali Basaran und Adnan Laroshi, unterstreichen das. Beide könnten sicherlich ebenfalls höher spielen.

Über Laroshi sei der Kontakt zu Vereinspräsident Fahri Ulutas zustande gekommen. "Wir haben uns ein, zweimal getroffen und er hat sich Zeit genommen, um mir das Projekt zu erklären. Das hat mir zugesagt und weil es auch mit der Arbeit passt, habe ich unterschrieben."

Zunächst nur für die kommende Saison, sagte Bock, der aus dem Duisburger Stadtteil Walsum kommt. Langfristig könne er sich auch nochmal vorstellen, in der Oberliga zu spielen. "Wenn wir aufsteigen, ein, zwei Jahre Landesliga spielen und es dann noch einmal in die Oberliga gehen sollte, würde ich das machen. An sich kann ich das sportliche Niveau mit meinem Job aber im Moment einfach nicht vereinbaren."

In der laufenden Saison belegt Rheinland Hamborn den vierten Platz der Bezirksliga Niederrhein fünf. Als Nächstes steht ein Auswärtsspiel beim SC 1920 Oberhausen auf dem Programm. Anstoß ist am Sonntag, 21. April, 15:15 Uhr.