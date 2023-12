In der Bezirksliga Gruppe 9 in Westfalen spuckt ein Trainer nach einer Verpflichtung eines ehemaligen Profi-Stürmers große Töne.

Firtinaspor Herne, Tabellen-13. in der Bezirksliga, der aktuell den Abstieg in die Kreisliga A bedeuten würde, hat sich mit einem ehemaligen Profi verstärkt.

Roussel Ngankam, der einst auch für Rot-Weiss Essen auflief, und insgesamt auf 22 Drittliga-Begegnungen sowie 85 Einsätze in der Regionalliga zurückblicken kann, wird ab dem 1. Januar 2024 für Firtinaspor auf Torejagd gehen.

Der 30-Jährige war zuletzt vereinslos. Ayhan Kirlangic, neuer Trainer des Klubs aus Herne-Wanne, berichtet gegenüber "FuPa Westfalen": "Seitdem ich hier bin, konnte ich schon sehr viel im Verein bewegen. Ich bin sehr glücklich darüber, bei Firtinaspor Trainer zu sein. Ich merke immer mehr, was es für ein toller Verein ist. Natürlich bin ich gekommen, um die Bezirksliga zu halten. Dafür haben wir sieben neue Spieler an Bord geholt. Ein Transfer ist aber hervorzuheben. Dem Sportdirektor und mir ist ein echter Transfercoup gelungen. Wir haben nun mit Roussel einen Ex-U20-Nationalspieler für die Rückrunde geholt, der schon einige Erfahrung in der Regionalliga gesammelt hat. Seine Vita lässt erkennen, was der Junge bieten kann."

Der Bruder von Jessic Ngankam, der aktuell beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, hatte einst ebenfalls von einer Profikarriere geträumt. Er spielte auch bereits höherklassig. Die neue Sturmhoffnung der Herner stand schon beim 1. FC Nürnberg II (45 Spiele, sechs Tore), FC Botosani (Rumänen, 26, 2), SG Sonnenhof-Großaspach (23, 1) und Rot-Weiss Essen (35, 9) unter Vertrag.

"Die ganze Liga kann sich warm anziehen. Wir werden kaum noch Spiele verlieren, wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben. Außerdem sage ich voraus, dass wir die erste Mannschaft sein werden, gegen die der Tabellenführer FC Marl nicht gewinnen wird. Wo ich bin, ist immer Erfolg vorprogrammiert", spuckt Kirlangic große Töne.