SuS Haarzopf: "Das war der beste Auftritt der Saison über 90 Minuten"

SuS Haarzopf hat sich auf dem 6. Tabellenplatz in die Winterpause verabschiedet. Wir haben mit dem Trainer über die laufende Serie gesprochen.

SuS Haarzopf spielt in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein eine sehr ordentliche Saison. Der Klub vom Föhrenweg verabschiedete sich mit 30 Punkten und auf Rang sechs in die Winterpause.

Wahrscheinlich wäre für die Grün-Weißen noch um einiges mehr drin gewesen, wenn die Verletzungssorgen in den letzten Wochen und Monaten nicht so groß gewesen wären.

Und: Wenn Haarzopf die Heimstärke - sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage - auch in der Fremde bestätigen könnte. Denn die Auswärtsbilanz - drei Dreier, zwei Remis, fünf Pleiten - ist längst nicht so stark wie die Heimstatistik. Im neuen Jahr, am 18. Februar, geht es für SuS-Trainer Marco Guglielmi und seine Mannschaft bei der Turngemeinde Essen-West weiter.

Marco Guglielmi über...

... die abgelaufene Hinrunde des SuS Haarzopf: "Das war eine schwierige Hinrunde für uns. Wir hatten mit vielen Verletzungen zu kämpfen und mussten immer wieder eine neue Mannschaft aufstellen und auch improvisieren. Und trotzdem können wir mit der Punkteausbeute von 30 Zählern sowie dem sechsten Tabellenplatz zufrieden sein. Wir haben das alles als Einheit sehr gut gelöst."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Das war das 4:1 Ende November bei der DJK Sportfreunde Katernberg. An diesem Tag hat sehr viel funktioniert. Das war der beste Auftritt der Saison über 90 Minuten."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Im letzten Spiel vor der Winterpause haben wir in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 3:3 gegen Schlusslicht ESC Preußen kassiert. So etwas tut immer weh, besonders im letzten Spiel des Jahres und gegen ein abgeschlagenes Team. Das darf uns eigentlich nicht passieren."

... die Ziele für das Jahr 2024: "Ich hoffe, dass alle verletzten Spieler schnell zurückkommen und wir unsere Tabellensituation als Sechster auch im neuen Jahr bestätigen können."