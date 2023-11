Vergessene Vereine: Als Rot-Weiß Lüdenscheid in der 2. Bundesliga spielte

Die späten 1970er waren das goldene Zeitalter von Rot-Weiß Lüdenscheid. Vier Jahre trat Rot-Weiß in der 2. Bundesliga an. Heute spielt der Klub einige Spielklassen tiefer.

In den 1970er Jahren gab es am Lüdenscheider Nattenberg eine ganze Menge zu feiern. Anfang des Jahrzehnts fusionierten die zwei Klubs Sportfreunde Lüdenscheid und RSV Höh zu Rot-Weiß Lüdenscheid. Dann ging es steil nach oben.

Jürgen Schütz, der unter anderem für Borussia Dortmund und die AS Rom spielte, verstärkte die Mannschaft. Zwei Jahre später stieg Rot-Weiß in die Regionalliga auf, damals die zweithöchste Stufe in Deutschland. Kurz darauf entstanden in Deutschland die Nord- und Südstfaffel der 2. Bundesliga. Lüdenscheid schaffte die Qualifikation zunächst nicht, stieg aber 1977 in die Nord-Liga auf.

Rot-Weiß hatte in der Premierensaison wenig mit dem Abstieg zu tun - ganz anders als in der Folgesaison. Die startete zwar mit einem Highlight, der 1. FC Köln gastierte im DFB-Pokal im Nattenberg-Stadion und siegte mit 4:1, endete aber mit einem Fiasko. Der Klub fing sich in der Liga satte 106 Gegentore sowie eine 2:9-Pleite gegen Viktoria Köln. Die Konsequenz: RWL wurde Vorletzter und plante für die Oberliga.

Die neue Saison lief bereits, als Zweitligist Westfalia Herne die Lizenz entzogen wurde. Vereinssponsor Goldin hatte Konkurs angemeldet, für den SCW war somit nach nur einem Spieltag der Saison 1979/80 Schluss. Aufrücken ins Bundesliga-Unterhaus durfte: Rot-Weiß Lüdenscheid. Platz 16 sprang am Saisonende für RWL heraus. Und somit der Klassenerhalt.

Heute pendelt RW Lüdenscheid zwischen Landesliga und Bezirksliga

Eine Saison später verließ der Verein dagegen die 2. Bundesliga endgültig - und hat es bis heute nicht zurück geschafft. Die Nord- und Südstaffeln wurden zusammengelegt. Lüdenscheid qualifizierte sich nicht und fand nun in der Oberliga seine Heimat. Von 1981 bis 1994 spielte der Klub mit kurzen Unterbrechungen in dieser Spielklasse.

Nachdem Rot-Weiß in der Saison 2008/09 aus der Landesliga in die Bezirksliga abstieg, blieb der Traditionsverein über eine Dekade in dieser Spielklasse. Bis zur Saison 2019/20: In dieser Spielzeit gelang Lüdenscheid der erneute Aufstieg in die Landesliga. Doch dieser Aufenthalt war nur von kurzer Dauer und nach drei Jahren in dieser Liga folgte der Abstieg. Seit dieser Saison ist der Klub also wieder Teil der Westfalen-Bezirksliga Staffel 6.

Liga, Erfolge und bekannte Spieler

Aktuelle Liga: Bezirksliga Westfalen 6

Größte Erfolge: 1977 bis 1981 Zweitligist, Westfalenmeister 1977, zehn Teilnahmen am DFB-Pokal, Westfalenpokalsieger 1982 und 1883

Bekannte Spieler/Trainer: Peter Vollmann, Klaus Hilpert, Josef „Jupp“ Koitka, Dimitrios Pappas, Roger Schmidt