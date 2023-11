Vergessene Vereine: Die fortschreitende Talfahrt des SV Zweckel

Vor sieben Jahren spielte der SV Zweckel noch in der Oberliga Westfalen. Diese Zeiten sind jedoch vorbei, die Realität heißt heute Abstiegskampf in der Bezirksliga.

So schnell es beim SV Zweckel hoch ging, so schnell ging es auch wieder runter. 2012 stieg der Klub in die Westfalenliga auf, ein Jahr später ging es direkt in die Oberliga Westfalen - der Durchmarsch.

In der Eliteklasse Westfalens spielte der SVZ drei Jahre lang gegen den Abstieg. Die Premierensaison beendete Zweckel noch als Tabellen-14. mit satten 16 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. Schlechter sah es in der folgenden Spielzeit aus. Zweckel wurde Vorletzter, hatte aber Glück und musste nicht den Gang zurück in die Westfalenliga antreten. Denn der VfB Hüls zog seine Mannschaft zurück.

Was eigentlich schon eine Saison vorher sportliche Gewissheit war, wurde in der Spielzeit 2015/16 unumkehrbar: der Abstieg. Zweckel beendete die Runde auf dem letzten Tabellenplatz und musste gemeinsam mit dem SV Schermbeck runter.

Und dann hakte es so richtig. Es dauerte eine ganze Weile, bis Zweckel wieder ein Sieg gelingen sollte. Dementsprechend groß der Jubel nach dem 3:0-Sieg über Preußen Münster II im September 2016. Im Winter hörte Günter Appelt, der sechs Jahre Trainer Zweckels war, auf. Am Ende der Spielzeit langte es in der Westfalenliga lediglich zu Platz 16.

Stürzt der SV Zweckel in die Bedeutungslosigkeit ab?

Auch in der Landesliga sah der SVZ kein Land. Nur 13 Zähler sammelte Zweckel in 32 Spieltagen. Dabei setzte es ein Torverhältnis von 29:113. Wenig überraschend folgte der nächste, der dritte Abstieg. Erst in der Bezirksliga konnte der Klub, der 2018/19 auf dem 13. Rang landete, den Abwärtstrend stoppen.

Nach den zwei wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeiten 2019/20 und 2020/21, die der SV auf den Plätzen sechs und vier beendete, setzte sich auch in der Bezirksliga der Abwärtstrend fort. In der Saison 2021/22 rettete sich Zweckel mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Abstieg in die Kreisliga A und in der folgenden Saison wurde es dramatisch: Lediglich das um zwei Tore bessere Torverhältnis verhinderte, dass sich der Gladbecker Traditionsklub vorerst vom überregionalen Fußball verabschieden musste.

Was sich in den letzten zwei Spielzeiten andeutete, könnte in der laufenden Saison Realität werden: Nach sieben Spieltagen ist das sieglose Zweckel am Tabellenende. Auch der im März 2022 zurückgekehrte Erfolgscoach Günter Appelt konnte den freien Fall des SVZ nicht stoppen und trat kürzlich zurück. Sein Nachfolger Marc Bahl steht nun vor der Mammutaufgabe, den SV, der vor einem Jahrzehnt noch in der Oberliga kickte, vor dem Gang in die Kreisliga zu bewahren.

Liga, Erfolge und bekannte Spieler

Liga: Bezirksliga Westfalen 9

Erfolge: Aufstieg in die Oberliga Westfalen 2013

Bekannte Spieler: Sebastian Mützel, Miguel Pereira, Lothar Pfahl