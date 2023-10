Vergessene Vereine: Hier spielt der ehemalige Regionalligist VfB Hüls heute

Vor einem Jahrzehnt spielte der VfB Hüls in der Regionalliga West. Heute ist der Verein seit einigen Jahren in der Bezirksliga zu Hause und möchte wieder aufsteigen.

Es ist gerade mal zehn Jahre her, dass der VfB Hüls in der Regionalliga gegen Klubs wie Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen oder den Wuppertaler SV um Punkte kämpfte. Heute spielt der 1948 gegründete Verein vier Spielklassen tiefer in der neunten Bezirksliga-Staffel Westfalens.

Wie ist es dazu gekommen? Der VfB wurde 2012 Siebter in der NRW-Liga. Per Freilos sicherte sich der Verein aus Marl die Teilnahme an der Regionalliga West. Dort stieg die Mannschaft als Tabellen-17. ab. In der Oberliga langte es in den folgenden zwei Spielzeiten zu Rang 16.

Der Chemiekonzern EVONIK, Großsponsor des Klubs und Namensgeber des Stadions, zog sich bereits zuvor zurück. Der VfB Hüls, oft als "ewiger Oberligist" tituliert, entschied sich schließlich dazu, einen Neuanfang in der Bezirksliga zu wagen. Das war im Jahr 2015.

In der Bezirksliga fanden sich die Hülser direkt zurecht, wurden in der Premierenspielzeit Dritter. Anschließend erreichten sie Platz zwei, danach folgte der Aufstieg in die Landesliga. Dort setzte es für die Mannschaft allerdings nur vier Siege, sodass sie im vergangenen Sommer den direkten Gang zurück in die Bezirksliga antreten mussten. Die beiden wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeiten wurden auf Platz fünf und 15 beendet.

Plötzlicher Trainer-Rücktritt erschwert anvisierten Landesliga-Aufstieg

Nachdem der VfB in den vergangenen Saisons 21/22 und 22/23 auf den Rängen vier und sechs abgeschlossen hat, setzte sich der Traditionsverein für die laufende Spielzeit das Ziel Landesliga-Aufstieg. Doch völlig überraschend trat kürzlich Trainer Christoph Schlebach zurück.

Kommissarisch wird die Mannschaft vom Co-Trainer-Team Mykola Makarchuk und Tobias Rantzow betreut. Und auch der Saisonstart ist nicht geglückt: Nach sieben Partien belegt der VfB nur Platz zehn. Ob sich damit der Traum von der höheren Spielklasse bereits ausgeträumt hat, wird sich zeigen.

Liga, Erfolge und bekannte Spieler

Aktuelle Liga: Bezirksliga Westfalen 9

Größte Erfolge: 2000: Meister der Fußball-Oberliga Westfalen, 2012: Aufstieg in die Fußball-Regionalliga West

Bekannte Spieler/Trainer: Uwe Neuhaus, Olaf Thon, Ingo Anderbrügge, Markus Kaya, Norbert Nigbur