In der Bezirksliga Gruppe sechs ist Türkiyemspor Essen die Überraschungsmannschaft. Wir haben mit Trainer Adem Durmus gesprochen.

Auf dramatische Art und Weise stieg Türkiyemspor Essen im Juni in die Bezirksliga auf.

Im Entscheidungsspiel gegen RuWa Dellwig setzte sich der damalige Kreisligist durch ein Elfmetertor von Ferhat Yalcin in der 120. Minute mit 1:0 nach Verlängerung durch. Was folgte, war Ekstase pur. Schließlich spielte der Verein 15 Jahre in Serie nie oberhalb der Kreisliga A.

Von den meisten Interessierten des Essener Amateurfußballs wurde Türkiyemspor prompt zu den Abstiegskandidaten gezählt. Doch siehe da, der Saisonstart des Außenseiters ist geglückt: sechs Spiele, zwölf Punkte, Platz fünf! Der Rückstand auf den Tabellenführer Blau-Gelb Überruhr (vier Punkte) ist geringer als der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den der 1. FC Mülheim belegt (sechs Punkte). Damit hätte vor wenigen Wochen wohl kaum jemand gerechnet.

Am jüngsten Spieltag feierte der Bezirksligist den vierten Saisonsieg. Gegen den Vorletzten Rot-Weiss Mülheim siegte Türkiyemspor durch die Treffer von Yasar Cakir (42.) und Poyraz-Can Sahin (72.) verdient mit 2:0.

Ganz zur Freude von Trainer Adem Durmus: "Es war kein Offensivfeuerwerk wie gewohnt von meinem Team, aber eine disziplinierte Mannschaftsleistung, die uns drei Punkte eingebracht hat. Trotz vieler Ausfälle haben wir eine ganz ordentliche Partie gemacht. Die Mülheimer waren kurz vor Schluss zwar zweimal mit hohen Bällen gefährlich, aber insgesamt haben es die Jungs gut über die Zeit gebracht. Den Gästen wünschen wir noch viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf."

Ich wusste, dass mein Team gegen jede Mannschaft mithalten kann, wenn es den Matchplan verfolgt. Dass es bis jetzt so ordentlich mit der Punkteausbeute geklappt hat, ist natürlich umso schöner. Adem Durmus.

Auf die Frage, ob er seiner Mannschaft einen derart guten Saisonstart zugetraut hätte, antwortete Durmus: "Ich wusste, dass mein Team gegen jede Mannschaft mithalten kann, wenn es den Matchplan verfolgt. Dass es bis jetzt so ordentlich mit der Punkteausbeute geklappt hat, ist natürlich umso schöner."

Am nächsten Spieltag (24. September, 15.15 Uhr) wartet eine schwierige Aufgabe auf die Durmus-Elf. Dann gastiert Türkiyemspor Essen beim Tabellennachbarn SC Werden-Heidhausen, der ebenfalls nach sechs Partien starke zwölf Punkte auf dem Konto hat.