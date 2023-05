VfB Speldorf: So soll es mit dem Aufstieg klappen - Umbruch bahnt sich an

Der VfB Speldorf kann nach dem letztjährigen Abstieg den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga schaffen. Für Kapitän Philipp Bartmann werden es die letzten Spiele sein.

Zwei Spiele vor dem Ende der Saison 2022/2023 in der Bezirksliga Niederrhein 5 ist der VfB Speldorf weiterhin auf Aufstiegskurs in die Landesliga. Mit drei Punkten Vorsprung auf die Verfolger, den Mülheimer SV (2.) und den Duisburger FV (3.), haben die Speldorfer gute Chancen auf die Rückkehr in die Landesliga. Als nächstes müssen die Grün-Weißen gegen den sicheren Absteiger aus Buschhausen spielen (Sonntag, 21. Mai 15 Uhr).

Am letzten Spieltag müssen die Mülheimer jedoch zum direkten Konkurrenten, den Duisburger FV (Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr). Da in der Bezirksliga bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, dürfen die Mülheimer gegen Duisburg am letzten Spieltag nicht mit mehr als drei Toren Unterschied verlieren, denn dann ginge der direkte Vergleich verloren.

Der zweite Konkurrent, der Mülheimer SV, kann im Falle einer Speldorfer Niederlage am letzten Spieltag zwar ebenfalls gleichziehen, jedoch gingen beide direkten Duelle Unentschieden aus, weswegen dann die Tordifferenz zwischen den beiden Mülheimer Vereinen entscheiden würde. Und die geht ganz klar an Speldorf.

Patrick Dertwinkel, der Sportliche Leiter des VfB Speldorf, möchte von dem Zahlenspielchen jedoch nichts hören. "Die Tabellensituation ist uns egal. Es ist jetzt wichtig gierig zu sein und so zu spielen wie in den letzten Spielen und die sechs Punkte einzufahren", kommentiert der 30-Jährige die Schlussphase der Saison.

Unabhängig von der Liga wird es in Speldorf einige Veränderungen im Kader geben. Laut Dertwinkel wird vor allem das Ersetzen von Kapitän Philipp Bartmann eine Herausforderung. Der 34-jährige Abwehrchef wird nämlich zum Ende der Saison seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Auch Verteidiger Vincent Aretz (28) und Torwart Maurice Schumacher (29) werden den Verein verlassen.

Neben diesen Abgängen hat der VfB auch schon einige Neuzugänge zu verzeichnen. Leon Ossmann (FC Blau-Gelb Überruhr), Fabio Theisen (DJK Arminia Klosterhardt), Princely Ngangjoh (DSV 1900) und Calvin Küper (SpVg Schonnebeck) werden im Sommer zur Mülheimer Mannschaft stoßen. Laut Dertwinkel sucht der Verein aktuell noch nach "einem weiteren Torwart, einem klassischen Mittelstürmer und in der Verteidigungsposition". Welche weiteren Veränderungen es im Kader geben wird bleibt weiterhin abzuwarten.

Über die Ziele der nächsten Saison macht sich Dertwinkel noch keine großen Gedanken. "Es macht noch keinen Sinn darüber nachzudenken, wenn man noch nicht weiß in welcher Liga man spielen wird. Wir haben unabhängig von der Liga unsere Ziele, die wir erreichen wollen. Der Kader gibt es aber her, in beiden Ligen gute Leistungen zu zeigen", kommentiert der erfahrene Dertwinkel die Zielsetzung für die kommende Spielzeit.