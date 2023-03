Essen: DJK SF Katernberg 19 stellt drei Zugänge vor

Die DJK Sportfreunde Katernberg 19 haben drei Zugänge für die Saison 2023/2024 präsentiert.

Acht Spieltage vor Schluss liegt die DJK Sportfreunde Katernberg 19 neun Zähler hinter Spitzenreiter SG Schönebeck - nur der Erstplatzierte steigt in die Landesliga auf - zurück. Damit dürfte der Aufstiegszug ohne Katernberg abfahren.

In der kommenden Saison 2023/2024 wollen die Katernberg dann den nächsten Angriff auf die Landesliga starten. Cheftrainer Sascha Fischer und dessen Assistent Marcel Ertmer arbeiten schon fleißig am zukünftigen Kader.

Nach Timo Lindemann (SV Borbeck) - RevierSport berichtete - haben die Katernberger die Zugänge Nummer zwei und drei vorgestellt. Mario Czech (DJK Dellwig 1910) und Enis Kadrolli (Rhenania Bottrop U19) werden Katernberg zur neuen Spielzeit verstärken.

"Ich freue mich, wieder nach Hause zu kommen. Man kennt sich und ich bin mit dem Verein sehr vertraut. Ich möchte viel Erfahrung sammeln und versuchen, meine maximale Spielzeit zu bekommen. In meiner ersten Senioren-Saison muss ich realistisch bleiben, aber stets mit Vollgas an die Sache heran gehen", sagt Offensiv-Waffe Kadrolli, der aus Essen-Katernberg stammt.

Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Saison eine gute Mannschaft stellen. Wir werden uns zusammenschweißen und dann geht es hoffentlich rauf in die Landesliga mit Knallgas! Mario Czech

Er betont auch die ambitionierten Ziele: "Wir wollen stabil in der Liga sein und uns auf den Aufstieg konzentrieren. Dafür muss alles passen, mit allen Höhen und auch Tiefen." Auf der Torwartposition ist Czech zuhause. Aus einem flapsigen Gespräch beziehungsweise einer Idee mit Katernberg-Stürmer Kevin Zamkiewicz bei der diesjährigen Hallenmeisterschaft wurde dann Ernst. Czech verrät: "Ich bin dann einfach mal zum Probetraining nach Katernberg gekommen und wurde dann genommen", verrät der Keeper.

Er ergänzt: "Das wird mich weiter bringen. Ich sehe mein Engagement in Katernberg als Riesenchance, die ich nutzen möchte. So nah an Jan Unger herankommen, wie es geht, das sollte mein Anspruch sein."

Und natürlich auch der sportliche Aspekt der gesamten Mannschaft: "Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Saison eine gute Mannschaft stellen. Wir werden uns zusammenschweißen und dann geht es hoffentlich rauf in die Landesliga mit Knallgas!"