Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr ist in einer starken Verfassung. Durch eine Verletzung ist die gute Stimmung aber etwas getrübt.

Blau-Gelb Überruhr erwischte im neuen Jahr einen Start nach Maß und konnte die ersten drei Partien siegreich gestalten. Auf einen 1:0-Erfolg im Spitzenspiel beim Vogelheimer SV und einem souveränen 5:0-Sieg gegen Rhenania Bottrop, folgte ein 2:0-Dreier bei Union Velbert am vergangenen Sonntag.

Drei Spiele, drei Siege, 8:0 Tore – besser hätte es nicht laufen können. Durch die starken Ergebnisse nach der Winterpause kletterte der Essener Bezirksligist auf den zweiten Tabellenplatz und ist der erste Verfolger von Spitzenreiter SG Schönebeck.

Der Rückstand auf den ungeschlagenen Primus beträgt sieben Punkte, aber BGÜ will in der Rückrunde noch einmal angreifen und ein Wörtchen um den Titel mitsprechen. Am kommenden Spieltag (12. März, 15.30 Uhr) kommt es in Überruhr zum Gipfeltreffen der beiden Spitzenteams. Um den souveränen Tabellenführer SGS unter Druck zu setzen, muss ein Sieg her.

Bei dieser Mission muss Cheftrainer Murat Aksoy allerdings auf Mittelstürmer Kabiru Hashim Mohammed verzichten. Der 27-Jährige wechselte erst im Winter nach Überruhr und kam bislang nur in Vogelheim zu einem Kurzeinsatz. Jetzt folgte der Schock: Kabiru hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Positiv ist, dass das hintere Kreuzband beschädigt wurde und er nicht operiert werden muss. Trotzdem wird er wahrscheinlich mehrere Monate fehlen und ich denke nicht, dass er in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt. Das tut sehr, sehr weh. Murat Aksoy.

Diese Nachricht bestätigte Aksoy gegenüber RevierSport: "Er hatte immer ein dickes Knie nach dem Training und dann habe ich ihn zu einem Spezialisten geschickt. Nach dem MRT war klar, dass er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Positiv ist, dass das hintere Kreuzband beschädigt wurde und er nicht operiert werden muss. Trotzdem wird er wahrscheinlich mehrere Monate fehlen und ich denke nicht, dass er in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt. Das tut sehr, sehr weh."

Eigentlich wurde der nigerianische Angreifer als Hoffnungsträger für den Aufstiegskampf verpflichtet. Schließlich kann er eine beeindruckende Vita vorweisen. Für den Cronenberger SC und SC Velbert war der 27-Jährige in 53 Oberliga-Partien an 38 Treffern (24 Tore, 14 Vorlagen) direkt beteiligt und gehörte in der Saison 2020/21 zu den besten Stürmern der fünfthöchsten Spielklasse.

In dieser Saison wird Kabiru seine Klasse wohl nicht mehr unter Beweis stellen können. Dieser Ausfall ist doppelt bitter, weil auch Torjäger Aliosman Aydin (zwölf Spiele Sperre) in der Rückrunde nicht mehr für Blau-Gelb Überruhr aufläuft. Es wird spannend, wie der Bezirksligist das kompensieren wird.