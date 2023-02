Die Restrunde 2022/2023 bei den Amateuren unterhalb der Oberligen hat noch gar nicht begonnen, da wird schon fleißig die neue Saison geplant.

In rund zwei Wochen, am 26. Februar (Sonntag, 15:15 Uhr) startet der SV Burgaltendorf mit einem Auswärtsspiel beim SuS Niederbonsfeld in die Bezirksliga-Restrunde. Vor dem Start haben die Burgaltendorfer schon einen Zugang für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Für die kommende Spielzeit wurde mit Kai Hoffmann ein echter Torjäger für die 1. Mannschaft von Trainer Sascha Hense verpflichtet. Hoffmann wechselt vom Bezirksliga-Rivalen ESC Preußen Essen an die Windmühle.

Momentan belegt Hoffmann in der Torjäger-Tabelle mit 16 Treffern den dritten Platz hinter Maurice Tavio Y Huete (SV Burgaltendorf, 18 Tore) und Kevin Zamkiewicz (DJK Sportfreunde Katernberg, 20 Tore).

Ein wahres Kunststück ist Hoffmann dabei in der Vorsaison in der Kreisliga A gelungen. Sagenhafte 56 Treffer nach 34 Spielen bedeuteten in der bundesweiten Wertung der Torjägerkanone aller Kreisliga-A-Mannschaften den 1. Platz.

Der 31-Jährige wurde für diese außergewöhnliche Leistung im vergangenen Jahr im Rahmen eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft zusammen mit anderen Torjägern aus ganz Deutschland geehrt und nahm die Torjägerkanone in Empfang. RevierSport berichtete.

"Wir freuen uns darauf, dass Kai in der kommenden Saison für uns auf Torjagd geht. Dadurch sind wir im Angriff noch schwerer auszurechnen", erklärt Jörg Oswald, Sportlicher Leiter beim SV Burgaltendorf.

Ob Hoffmann in der kommenden Saison 2023/2024 in der Bezirks- oder Landesliga für Burgaltendorf auf Torejagd gehen wird, steht längst noch nicht fest. Denn die Burgaltendorfer liegen gerade einmal mit sechs Punkten hinter der Spitze zurück und haben noch realistische Chancen auf die Rückkehr in die Landesliga.