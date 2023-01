Bezirksliga 5 Niederrhein: Abstiegskandidat präsentiert einen neuen Trainer

Ein Abstiegskandidat der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein hat einen neuen Trainer präsentiert. Der ehemalige Coach war zu Rot-Weiß Oberhausen II abgewandert.

Nachdem die Landesliga-Mannschaft sich über den Transfer von Jan-Niklas Pia freuen durfte, konnte Arminia Klosterhardt auch auf dem Cheftrainerposten in der 2. Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, Vollzug melden.

Nach intensiven Gesprächen ist die Trainersuche bei Arminia Klosterhardt II erfolgreich beendet und Björn Reichert wurde als Nachfolger für Christian Dahlbeck vorgestellt. Dieser hatte kurz vor dem Jahreswechsel seinen Abschied zum Kreisliga-A-Team von Rot-Weiß Oberhausen bekanntgegeben.

Der 44-jährige zweifache Familienvater hat in den Gesprächen die Arminia-Verantwortliche überzeugt und ist sich der Herausforderung vollkommen bewusst. So heißt es in einer Mitteilung der Oberhausener. Die Klosterhardter Reserve liegt nach 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

"Das Trainerteam ist neben dem Assistenten Marc Grzonek, Teammanager Peter Simons und Torwarttrainer Dirk Maganiec nun wieder komplett und stellt sich der Aufgabe, das Team zu stabilisieren und den Klassenerhalt in der Bezirksliga anzustreben", sagt der Arminia-Vorstand.

Der neue Trainer Reichert sagt: "Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und kann es kaum erwarten mit der Mannschaft und dem Verein um den Klassenerhalt zu kämpfen. Die Aufgabe ist nicht leicht, die Tabelle lügt nicht. Ich bin dennoch sehr optimistisch, denn alle haben den Ernst der Lage erkannt und werden alles rausholen, um dieses Ziel zu erreichen. Meine motivierende und akribische Art zu coachen wird dazu ganz sicher beitragen."