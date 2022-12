Bezirksliga Gruppe 7: Katernberg zufrieden und mit besten Aufstiegschancen

Die DJK Sportfreunde Katernberg spielen eine überzeugende Saison in der Bezirksliga Gruppe 7 und wollen in der Rückrunde alles geben, um den Aufstieg zu erreichen.

Die DJK Sportfreunde Katernberg spielen eine überzeugende Saison in der Bezirksliga Gruppe 7. Mit 41 Punkten aus 17 Spielen steht das Team auf dem zweiten Tabellenplatz. Die SG Essen-Schönebeck liegt mit einem Spiel weniger, einen Punkt entfernt an der Spitze.

Trainer Sascha Fischer zeigt sich zum Großteil zufrieden mit dem Geleisteten. Ein neuer Spieler wird in der Winterpause, für den Aufstiegskampf im kommenden Jahr, aber dringend gesucht, außerdem gibt es drei Abgänge zu vermelden.

RevierSport hat mit Sascha Fischer gesprochen.

Trainer Sascha Fischer über…

[b]… die Hinrunde in der Bezriksliga Gruppe 7: "Ich ziehe ein eigentlich recht gutes Fazit. Wir wussten von vornerein, dass fünf, sechs Mannschaft das Zeug haben um aufzusteigen. Wir wussten durch den kleinen Umbruch bei uns nicht wo wir stehen. Die Neuzugänge passen wie Arsch auf Eimer. Wenn ich auf ganz hohem Niveau meckere, war in der Hinrunde natürlich viel mehr drin. Wir sind mit dem 2. Platz erstmal sehr gut bedient, wollen Schönebeck aber nicht aus den Augen verlieren.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Wir suchen händeringend einen Torwart der trainiert ist und Lust auf Bezirksliga hat. Uns werden drei Spieler verlassen. Yannik Wilberg wird in den Raum Wuppertal wechseln, Bekir Kozak wechselt zu 99 Prozent zum VfB Frohnhausen und Vladan Velichkovski schließt sich seinem alten Verein Rot-Weiß Mülheim an. Wir haben im Vorhinein aber gut geplant und haben selbst nach diesen Abgängen eine gute Breite im Kader. Sollte der Transfermarkt etwas hergeben, wo wir sagen, dass passt zu 100 Prozent werden wir nochmal zulegen. Ansonsten bleibt der Kader, den wir bislang haben, unverändert.“

… die Ziele für 2023: "Es sind vier Punkte zur Spitze und wir haben das direkte Duell noch. Schönnebeck hat alle Top-Spiele auswärts und wir alle zuhause. Vielleicht ist das der ausschlaggebende Punkt, dass wir sie noch einholen können. Wir wollen definitiv bis zum Schluss oben dranzubleiben. Was dann am Schluss rauskommt, dass ist in der Liga schwer zu sagen. Vier Mannschaften können es noch schaffen.“

… die Vorbereitung: "Wir starten direkt nach der Hallenstadtmeisterschaft rund um den 15. Januar. Wir wollen erstmal gucken, dass wir den nötigen Spaß und die Freude in der Halle kriegen. Wir haben eine gute Hallenmannschaft und können uns was ausrechnen. Dann geht es nach draußen zur Vorbereitung und wir werden versuchen uns bestmöglich für den Rückrundenstart mit dem Topspiel gegen den Vogelheimer SV vorzubereiten, da wird der Baum brennen.“