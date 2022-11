Bezirksligist GSG Duisburg erkämpfte sich am vergangenen Spieltag ein irres 5:5 (0:4)-Remis gegen Schwarz-Weiß Alstaden. Der Trainer lobte die Moral.

100 Fans waren am Sonntagnachmittag bei der Bezirksliga-Partie zwischen GSG Duisburg und Schwarz-Weiß Alstaden live an der Großenbaumer Allee vor Ort. So viel vorweg: die Zuschauer sollten ihr Kommen nicht bereuen.

Duisburg und Alstaden lieferten sich einen irren Schlagabtausch, der nach intensiven 93 Minuten keinen Sieger hervorbrachte – das Spiel endete 5:5 (0:4). Dabei mussten die Großenbaumer – aus Personalmangel – im Laufe der Partie sogar Ersatztorwart Christian Merks als Feldspieler einwechseln.

Besonders beeindruckend aus Sicht der Hausherren: Duisburg lag zur Pause bereits mit 0:4 zurück! Durch jeweils einen Doppelpack von George Michael Wiedemann und Top-Torjäger David Gehle egalisierte der Tabellenachte den hohen Rückstand und der Jubel war groß.

Doch als Ex-RWO-Profi Raphael Steinmetz dann in der 86. Minute Alstaden mit 5:4 in Führung brachte, fand die Aufholjagd ein jähes Ende. Oder? Denkste! Nur eine Zeigerumdrehung später avancierte Gehle mit seinem dritten Treffer zum Helden des Nachmittags und sicherte seiner Mannschaft den insgesamt verdienten Punktgewinn.

Diese Leistung kann man mit Worten fast nicht ausdrücken. Ganz großes Kompliment an die Jungs. Ich als Trainer brauche so ein Spiel nicht jede Woche. Dietmar Schacht.

GSG-Trainer und Ex-Schalke-Profi Dietmar Schacht war stolz auf die Mentalität seiner Truppe: "Alstaden hatte in der ersten Halbzeit vier Torschüsse und hat vier Mal getroffen", kommentierte Schacht (WAZ), der im zweiten Durchgang eine "Wahnsinns-Moral" seiner gebeutelten Elf sah. "Diese Leistung kann man mit Worten fast nicht ausdrücken. Ganz großes Kompliment an die Jungs. Ich als Trainer brauche so ein Spiel nicht jede Woche", lobte der 60-Jährige anschließend.

Durch den Punkt verteidigte Duisburg den achten Tabellenplatz und hat weiterhin fünf Zähler Rückstand auf Alstaden, die auf Platz vier rangieren.