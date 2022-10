Bezirksliga-Derby: Schönebeck kassiert Last-Minute-Schock - Konkurrenz rückt näher

Im Bezirksliga-Topspiel und Essener Stadtderby gibt die SG Schönebeck den Sieg spät aus der Hand. Der Vorsprung des Spitzenreiters verkleinert sich dadurch.

Im Topspiel der Bezirksliga Niederrhein 7 haben sich die SG Schönebeck und der Vogelheimer SV am Sonntag die Punkte geteilt. 2:2 hieß es nach spannenden 90 Minuten, da die Gäste eine Minute vor Schluss noch den Ausgleich erzielt hatten.

Die Schönebecker bleiben nach dem Remis Tabellenerster, allerdings ist ihr Vorsprung von drei auf einen Punkt geschmolzen. Denn der erste Verfolger, die Sportfreunde Katernberg, gewannen mit 5:2 bei der zweiten Mannschaft von Ratingen 04/19. Auf dem dritten Platz liegt Vogelheim. Der Rückstand auf Schönebeck beträgt weiterhin drei Zähler. Blau-Gelb Überruhr (6:0 gegen Fortuna Bottrop) schließt die Spitzengruppe als Tabellenvierter, vier Punkte hinter Schönebeck, ab.

Die SGS war vor 280 Zuschauern an der Ardelhütte nach einer Viertelstunde in Führung gegangen. Dennis Wibbe besorgte das 1:0. Doch der VSV meldete sich wenig später zurück. Hasan Beganovic verwandelte einen Strafstoß zum Ausgleich (26.).

Dann ging der Gastgeber erneut in Führung durch einen Treffer von Buba Ceesay (38.). Bis tief in die Schlussphase hinein verteidigte das Team von Olaf Rehmann seinen Vorsprung. Doch in der 89. Minute traf Timo Wolter zum 2:2 und sorgte für den Schlusspunkt in dem spannenden Spitzenspiel.

Bezirksliga Niederrhein 7: Die Ergebnisse des 11. Spieltags

SG Schönebeck - Vogelheimer SV 2:2

SC Velbert II - TuS Essen-West 3:1

Ratingen 04/19 II - DJK SF Katernberg 2:5

ESC Preußen - Heisinger SV 3:3

SC Werden-Heidhausen - SuS Niederbonsfeld 1:1

Rhenania Bottrop - SV Burgaltendorf 1:6

Blau-Gelb Überruhr - Fortuna Bottrop 6:0

SV Union Velbert - SSVg Velbert II 0:5