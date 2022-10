ASV Mettmann: Der Pokalschreck der Oberligisten

Der ASV Mettmann sorgt in der aktuellen Niederrheinpokal-Saison für Aufsehen. Nach dem VfB Hilden und dem VfB Homberg schaltete der Bezirksligist die SSVg Velbert aus.

VfB Hilden, VfB Homberg und jetzt SSVg Velbert - gute Namen in der Oberliga Niederrhein, und sie alle haben eines gemeinsam: Im Niederrheinpokal war bei einem Bezirksligisten Schluss. Der ASV Mettmann ist der Pokalschreck der aktuellen Saison.

"Ein immer noch unglaubliches Gefühl. Es hat wohl niemand damit gerechnet, außer uns selbst", freut sich der sportliche Leiter des Bezirksligisten, Imad Omairat, über den Erfolg im Achtelfinale des Niederrheinpokals. 3:1 hieß es am Ende gegen den Oberliga-Spitzenreiter aus Velbert. "Ein großes Lob an Trainer Daniele Varveri und die Mannschaft, die immer wieder das Unmögliche möglich machen. Die Zuschauer haben uns dann noch den Rest gegeben, eine unfassbare Stimmung."

Wunschlos: Derby gegen Ratingen

Schon in den vorherigen Runden schaltete Mettmann zwei Favoriten zu Hause aus. "Es ist ein Phänomen in unserer Mannschaft, je höher der Gegner spielt, desto mutiger spielen wir Fußball", erklärt Omairat, der viel Selbstbewusstsein aus den Siegen schöpft. "Anscheinend liegen uns Oberligisten. Ohne überheblich zu sein, haben wir alle drei Spiele verdient gewonnen."

Weshalb auch auf der Wunschliste für das Viertelfinale wieder ein Fünftligist zu finden ist. "Natürlich wären Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV oder Rot-Weiß Oberhausen ein Traumlos, aber wir würden schon gerne zu Hause spielen und nicht ausweichen müssen. Aus dem Grund gerne ein Heimderby gegen Ratingen", hofft der sportliche Leiter und erklärt: "Zudem haben Daniele Varveri, Daniel Rehag und Carlos Penen eine Ratinger Vergangenheit. Das wäre eine schöne Geschichte für alle."

Auch in der Liga spielt der ASV eine gute Rolle. Nach neun Spielen liegt der Pokalschreck in der Bezirksliga Gruppe 2 als Tabellendritter in Schlagdistanz zum Aufstiegsplatz. "In der Liga ist derzeit alles möglich. Wir wollen uns bis zum Ende der Saison in der Spitzengruppe aufhalten und um den Aufstieg mitmischen", hofft Omairat.

Weiter geht es für den ASV Mettmann am Sonntag (23. Oktober) mit einem Auswärtsspiel beim SV Solingen 08.