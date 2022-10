Das Top-Spiel der Bezirksliga Gruppe sieben endete am Freitagabend 2:2. Schönebeck und Katernberg schenkten sich nichts.

Alle Augen des Essener Amateurfußballs waren am Freitagabend auf die Ardelhütte gerichtet. Dort fand der Bezirksliga-Kracher zwischen der SG Schönebeck und DJK Sportfreunde Katernberg statt. Die SGS ging als ungeschlagener Spitzenreiter in das Kräftemessen und hatte die ersten acht Partien allesamt gewonnen. Aber auch der Verfolger aus Katernberg spielt bislang eine starke Runde und siegte zuletzt fünfmal in Serie.

Nach intensiven 97 Minuten endete das Spitzenspiel leistungsgerecht 2:2 (1:1) - Remis. Beide Teams lieferten sich vor rund 400 Zuschauern einen umkämpften Schlagabtausch. Philip Hollweg belohnte eine starke und mutige Anfangsphase der Gäste in der 26. Minute mit dem sehenswerten Führungstor. Der Sturmroutinier legte sich den Ball in der Luft vor und traf volley aus der Drehung.

0:1, 2:1, 2:2 – Essener Spitzenspiel endet Remis

Doch Schönebeck zeigte sich unbeeindruckt vom Gegentor und kam zehn Zeigerumdrehungen später durch den neunten Saisontreffer von Robin Barth zum Ausgleich. Mit diesem Ergebnis bat Schiedsrichter Josif Tsivalidis zum Pausentee. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Sportfreunde wieder den besseren Start, mussten dann aber einem Rückstand hinterherlaufen. Nikolas Marvin Krause köpfte eine punktgenaue Flanke von Luiz-Simon Kreisköther zum 2:1 in die Maschen (64.).

Auch wenn SGS-Kapitän Dennis Wibbe (72.) kurz darauf wegen Zeitspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, war der Primus jetzt die bessere Mannschaft und hatte zahlreiche Konterchancen, die nicht genutzt werden konnten. Das sollte sich rächen: In der 92. Minute flankte Katernbergs Patrick Dutschke auf den eingewechselten Luca Campe, der per Flugkopfball zum Ausgleich traf. Dabei blieb es dann auch.

Dieses Spiel war Werbung für den Bezirksliga-Fußball – mit einem verdienten Remis. Schönebeck bleibt Tabellenführer und hat weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Katernberg.