BL NR 5: Knallstart für den VfB Speldorf - auch der SC 20 Oberhausen wurde zerlegt

Sechs Teams in der Bezirksliga Niederrhein sind nach zwei Spieltagen bei der vollen Punkteausbeute angekommen.

8:3 hieß es am ersten Spieltag nach dem Landesliga-Abstieg für den VfB Speldorf. Die Reserve von Arminia Klosterhardt blieb zum Auftakt der Bezirksliga Niederrhein 5 ohne Chance.

Nicht anders erging es am Wochenende dem SC 1920 Oberhausen, eigentlich auch ein Kandidat für die ganz vorderen Plätze. Doch der VfB Speldorf scheint sich weiter den Abstiegsfrust von der Selle zu schießen.

5:1 hieß es nach 90 Minuten und VfB-Trainer Julien Schneider betonte gegenüber der WAZ: "Oberhausen hat schon gute Einzelspieler, ist körperlich überragend stark, also ist es ganz schon unbequem, hier zu spielen. Aber wir hätten eigentlich noch mehr Tore machen können, vielleicht müssen."

So blieb es bei den Treffern von Athanasios Tsourakis, Pierre Kanzen, Noah Rautzenberg (2) und Kevin Mouhamad. Deniz Batman konnte für die Oberhausener vor 600 Zuschauern nur noch auf 1:5 verkürzen.

Es war ein echtes Topspiel in Oberhausen, bereits nach fünf Minuten gab es zwei Pfostentreffer. Erst traf Speldorf Aluminium, dann der SC 20 durch Ümit Ertural. In der Folge blieb es selten langweilig, vor allem dank der Speldorfer, die einen echten Topstart in die neue Liga erwischten.

Am dritten Spieltag tritt der VfB am kommenden Sonntag (15 Uhr) zuhause gegen Schwarz-Weiß Alstaden an, die ebenfalls mit zwei Siegen gestartet sind. Der SC 20 muss in einer Woche bei der SpVgg Sterkrade 06/07 antreten, die neben Speldorf, SW Alstaden, der SpVgg Sterkrade 06/07, den SF Königshardt und dem Mülheimer SV 07 eines von sechs Teams stellen, die nach zwei Partien noch eine weiße Weste haben.