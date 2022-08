Bezirksliga Niederrhein 7: Blau-Gelb Überruhr mit Ausrufezeichen gegen Mitfavorit

Blau-Gelb Überruhr ist in der Bezirksliga Niederrhein 7 ein Auftakt nach Maß gelungen. Mitfavorit SV Burgaltendorf konnte mit 6:1 bezwungen werden.

Am ersten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein 7 konnte Blau-Gelb Überruhr mit einem 6:1-Erfolg über SV Burgaltendorf ein Ausrufezeichen setzten. Trainer Murat Aksoy war mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden: „Wir wussten, wie Burgaltendorf spielen wird. Ich hatte die Jungs darauf eingestellt. Mit unseren Neuzugängen haben wir so viel Erfahrung in der Mannschaft, dass die Punkte aus der Gegneranalyse auch umgesetzt werden. Die Jungs wissen, wie man den Gegner lenkt.“

In der Anfangsphase war das Spiel zunächst ausgeglichen. „Erst hatte Burgaltendorf ein bisschen mehr Ballbesitz, aber wir standen stabil und haben wenig zugelassen. Dann haben wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen, für den Schiedsrichter ohne Linienrichter aber sehr schwer zu erkennen“, erinnert sich Aksoy.

Strittige Situation entscheidet Spiel vorzeitig

Doch Mitte der ersten Halbzeit gelang es den Blau-Gelben erst per Kopf und dann zwei Mal über die linke Seite zu treffen und eine komfortable Führung aufzubauen. „Die Phase bis zum 3:0 war einfach sehr stark von uns, aber auch ein Schock-Moment für die Burgaltendorfer. Dann kassieren wir aber das Gegentor, weil wir nicht aufmerksam waren“, ärgerte sich der BG-Trainer nach dem Spiel.

Kurz vor dem Pausenpfiff kam es dann zu einer strittigen Situation. Nach einer Ecke von Burgaltendorf konnte Torwart Leon Ossmann den Ball gerade noch von der Linie kratzten, doch die Heimmannschaft hatte den Ball im Tor gesehen. „Es ist sehr schwer zu erkennen, der Ball muss ja vollständig hinter der Linie sein. Kein Außenstehender konnte mit bloßem Auge sehen, ob es ein Tor war. Wenn man Pech hat, wird der Treffer gegeben und es steht 3:2. Dann hätte es ein ganz anderes Spiel werden können.“

Die Stimmung, die wir auf der Bank hatten, wie sich alle gefreut haben, macht mich als Trainer richtig Stolz. Alle Spieler haben einen richtig tollen Job gemacht und das müssen wir so beibehalten. Murat Aksoy

Doch nach dem Seitenwechsel ließ Überruhr nichts anbrennen und konnte das Spiel am Ende deutlich für sich entscheiden. „In der zweiten Halbzeit hatte Burgaltendorf keinerlei Torchancen. Sie wirkten platt und desorientiert. Wir standen hinten wieder stabil und haben es in der Offensive sehr gut ausgespielt“, lobt Aksoy das Auftreten seiner Mannschaft.

Die Erwartungen des BG-Trainers wurden am ersten Spieltag übertroffen: „Wir wussten, dass Burgaltendorf ein Mitfavorit ist, doch wir wollten mit einem Sieg in die Saison starten und das haben wir geschafft. Dass es am Ende in der Höhe ausfällt, nimmt man gerne mit. Wir sind jetzt nicht der absolute Topfavorit, weil wir ein Spiel hoch gewonnen haben. Aber wenn wir weiter konzentriert arbeiten, sind wir auf einem sehr guten Weg.“

Ein Sonderlob spricht der Trainer auch den Reservespielern aus: „Die Stimmung, die wir auf der Bank hatten, wie sich alle gefreut haben, macht mich als Trainer richtig Stolz. Alle Spieler haben einen richtig tollen Job gemacht und das müssen wir so beibehalten.“