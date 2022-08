Bezirksliga Niederrhein 7:1:6-Klatsche - SV Burgaltendorf verpatzt Saisonstart

Beim Duell der Absteiger der Bezirksliga Niederrhein 7 musste sich der SV Burgaltendorf mit 1:6 gegen BG Überruhr geschlagen geben. Der Sportliche Leiter Jörg Oswald ist enttäuscht.

Nach dem Abstieg in die Bezirksliga Niederrhein 7 hat sich der SV Burgaltendorf hohe Ziele gesteckt. Doch gleich am ersten Spieltag musste man gegen Blau-Gelb Überruhr eine 1:6-Niederlage hinnehmen. Der Sportliche Leiter Jörg Oswald fand nach dem Spiel klare Worte: „Es war ein gebrauchter Tag. Man wünscht sich, dass man im Bett geblieben wäre.“

Gerade das Verhalten bei Standards war für Oswald ein Grund für die Niederlage: „In der Anfangsphase hatten wir sogar mehr vom Spiel. Überruhr macht nach einem Standard, den wir nicht gut verteidigen, ein Kopfballtor. Sowohl der Kopfball als auch der Laufweg waren richtig gut, aber das müssen wir trotzdem besser machen.“

Aberkanntes Tor zerschlägt Comeback-Chance

„Danach wirkten wir ein bisschen geschockt“, erinnert sich Oswald. Gleich zwei Mal konnte sich Blau-Gelb auf der rechten Seite durchsetzen und mit präzisen Flanken auf 3:0 erhöhen. „Wenn man vor der ersten Trinkpause so hoch zurückliegt, in einem Spiel, in dem zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die die gleichen Ziele haben, dann ist das bitter.“

Nach der kurzen Unterbrechung fand Burgaltendorf besser ins Spiel. In der 39. Minute gelang sogar der Anschlusstreffer und es schien, als könnte das Spiel wieder offen gestaltet werden. „Mit dem Pausenpfiff gelingt uns sogar das 2:3, der Ball war wirklich hinter der Linie. Der Schiedsrichter hat es leider nicht gesehen, er hat sich auch im Nachhinein dafür entschuldigt. Wir hatten ein Gespann angefordert, aber der Verband konnte uns, da die Zahl der Schiedsrichter ja begrenzt ist, keines zur Verfügung stellen“, bedauert der Sportliche Leiter.

Wenn zehn Neuzugänge in der Vorbereitung selten zusammen sind, dann sieht man das auch. Jörg Oswald

Die zweite Hälfte gab für Oswald und den SV Burgaltendorf sehr wenig her: „Da plätscherte das Spiel so vor sich hin. Bei einer Ecke bekommen wir das 1:4, dann haben wir auf Dreierkette umgestellt und hinten aufgemacht. In der Schlussphase sind wir noch richtig böse bestraft worden. Es war sehr ärgerlich und enttäuschend. Abgesehen von Maurice Tavio Y Huete und Patrick Hollenbeck hat kein Spieler Normalform gezeigt.“

In den nächsten Wochen soll intensiv an den Fehlern der ersten Partie gearbeitet werden. Oswald sieht auch in der Vorbereitung einen Grund für die Leistung in der Auftakt-Begegnung: „Grundsätzlich ist die Mannschaft funktionsfähig, aber aufgrund der vielen Urlaubszeiten sind wir nicht mit unserer Wunschelf angetreten. Jungs, die in der Vorbereitung mehr gefehlt haben, als sie anwesend waren, kann man nicht einsetzten. Von daher müssen wir die Zeit nutzen, um an unserem Spiel zu arbeiten. Wenn zehn Neuzugänge in der Vorbereitung selten zusammen sind, dann sieht man das auch.“