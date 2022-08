Nach dem Abstieg aus der Landesliga möchte Blau-Gelb Überruhr in der Bezirksliga oben mitspielen. Dabei behilflich sein soll ein alter Bekannter.

Der Essener Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr hat die Rückholaktion von Stürmer Aliosman Aydin nach RevierSport-Informationen perfekt gemacht. Eigentlich hatten sich die Wege im Sommer getrennt. Doch nun folgt die Rolle rückwärts: Überruhr suchte dringend einen Stürmer mit Torjägerqualitäten und setzte sich erneut mit Aydin an einen Tisch, der sofort seine Bereitschaft signalisierte, zu BGÜ zurückzukehren.

Trainer Murat Aksoy bestätigte den Deal auf Nachfrage: "Es ist richtig, dass Aliosman wieder für uns spielt. Am Ende der vergangenen Saison konnten wir uns nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, weswegen er den Verein zunächst verlassen hat. Das war für uns natürlich extrem schade. Weil wir im Angriff allerdings noch enormen Bedarf hatten, wollten wir uns nach einigen Wochen in der Vorbereitung wieder mit Aliosman zusammensetzen. Für ihn kam nichts anderes infrage. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat und freuen uns über seine Rückkehr."

Mit seiner Vita gehört der 30-jährige Aydin sicherlich zu den absoluten Ausnahmespielern in der Bezirksliga. In seiner Karriere bestritt der Mittelstürmer 105 Regionalliga-Spiele und erzielte für Fortuna Düsseldorf II, den KFC Uerdingen und SC Verl 23 Treffer. Seine beste Regionalliga-Saison spielte der Torjäger im KFC-Trikot – 2014/15 traf er elfmal in 27 Partien. Auch in der Oberliga stellte er seine Qualitäten unter Beweis und gehörte bei der SSVg Velbert von 2016 bis 2019 zu den Leistungsträgern. Seine Bilanz: 75 Liga-Partien, 42 Tore und zehn Vorlagen – eine starke Quote.

Nun freut sich Überruhr-Coach Aksoy auf seinen neuen, alten Angreifer: "Überruhr stand für Aliosman an erster Stelle. Er möchte dazu beitragen, dass der Verein nach dem Abstieg wieder aufsteigt. Als erfahrener Spieler ist er sehr wichtig für uns und gibt den Jungs viele hilfreiche Tipps. Sportlich ist Aliosman eine Vollgranate. Er gibt richtig Gas im Training und ist fit."