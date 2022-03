BL NR 7: RW Mülheim holt Erfolgstrainer aus der Landesliga

Der Bezirksligist Rot-Weiss Mülheim hat einen interessanten Mann an Land gezogen: Der ehemalige MFC-Mülheim-Erfolgstrainer Hakan Katircioglu wird neuer Sportvorstand.

Der SV Rot-Weiss Mülheim hat einen namhaften Mann an Land gezogen: Hakan Katircioglu kehrt als Sportvorstand an die Bruchstraße zurück. Wie der Bezirksligist in einer Pressemitteilung schreibt, gingen dem in den vergangenen Wochen vertrauliche und intensive Gespräche mit dem Vorstand voraus, in denen die sportliche und konzeptionelle Ausrichtung die Grundlage der Vereinbarung waren.

„Bei allen Stationen konnte er große Erfolge erzielen, welche uns als Verein natürlich nicht verborgen blieben und wir sehr daran interessiert waren, einen alten Rot-Weißen wieder zurück in seine Heimat zu holen“, schreibt der Verein weiter. Katircioglu soll im sportlichen Bereich die Themen Kaderplanung und strategische Weiterentwicklung des Gesamtvereins gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Thorsten Ketzer verantworten.

„Mit Hakan Katircioglu gewinnt RWM zusätzliche Kompetenz und Know How, die den Verein in den kommenden Jahren sicherlich nach vorne bringen wird“, schreibt der Verein weiter. „Die Verantwortlichen des RWM freuen sich, dass Hakan Katircioglu wieder in mitverantwortlicher Funktion an der Bruchstraße ist.“

Katircioglu war bis zu seinem Rücktritt Ende des vergangenen Jahres beim MFC Mülheim als Trainer aktiv. Den Klub führte er aus der Bezirksliga bis an die Tabellenspitze der Landesliga. Zuvor war er bereits zwei Amtszeiten lang bei Rot-Weiss Mülheim als Vereinsvorsitzender tätig und coachte zudem sowohl im Jugendbereich als auch Seniorenbereich Mannschaften. Mit der ersten Herrenmannschaft war er auf Anhieb aufgestiegen. Später war er als Trainer und Jugendleiter bei Croatia Mülheim aktiv.