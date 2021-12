BL NR 8: Adler Osterfeld - darum wäre ein früher Klassenerhalt wichtig

Der SV Adler Osterfeld steht nach der Hinrunde auf Platz zehn in der Bezirksliga Niederrhein 8. Im neuen Jahr will man so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern.

Vier Punkte vor der Abstiegszone bedeutet für Bezirksligist Adler Osterfeld weiterhin keine ungefährliche Situation in der Liga. Doch der Verein will Planungssicherheit für die kommende Saison. Deshalb hofft Adler-Trainer Udo Hauner auf Siege zum Auftakt der Rückrunde, um frühzeitig auch für das nächste Jahr in der Bezirksliga planen zu können. Hauner über sein Fazit nach der Hinrunde: „Insgesamt bin ich zufrieden, wie die Hinserie für uns gelaufen ist. Platz zehn ist keine schlechte Ausgangsposition für das neue Jahr. Schade, dass unser Topstürmer Tobias Hauner aufgrund seiner Verletzung so lange ausgefallen ist. Wenn er schon wieder früher dabei gewesen wäre, hätten wir mit seinen Toren bestimmt noch einige Punkte mehr auf dem Konto. Aber sowas gehört im Fußball dazu, das akzeptieren wir auch.“ …über mögliche Transfers im Winter: Wir haben einen sehr dünnen Kader. Wenn da ein paar Ausfälle hinzukommen, tut uns das schon weh. Überlegungen im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, gibt es natürlich. Aber ob das finanziell für einen Verein wie uns realistisch ist, das wird man sehen. Da haben andere Vereine, was den finanziellen Rahmen angeht, deutlich mehr Möglichkeiten als wir. Zudem ist es im Winter auch nicht leicht einen Spieler zu finden, der uns weiterhelfen kann. Trotzdem werden wir die Augen offenhalten.“ …über den Winterfahrplan: „Wir werden in der letzten Januarwoche wieder ins Training einsteigen. Testspiele wird es gegen Arminia Klosterhardt und einen Landesligisten geben. Das sind gute Gegner, um zu sehen wo wir stehen vor der Rückrunde. …über die Ziele für 2022: „Der Klassenerhalt hat oberste Priorität. Wir spielen direkt zum Auftakt der Hinrunde gegen die Mannschaften von unten in der Tabelle. Wenn wir mit Siegen aus dieser Phase rausgehen, können wir schon fast für die neue Saison planen. Für uns ist eine frühe Planungssicherheit sehr wichtig, da wir vor allem auch wieder einige Spieler aus der A-Jugend in die Herrenmannschaft integrieren wollen. Wir wollen den Jungs frühzeitig eine Perspektive aufzeigen.“

