BL NR 7: Aufwärtstrend nach Trainerwechsel bei der GSG Duisburg

Die GSG Duisburg steht nach der Hinrunde in der Bezirksliga Niederrhein 7 auf dem sechsten Platz. Seit dem Trainerwechsel im Oktober läuft es wieder.

Nachdem Dietmar Schacht das Traineramt bei der GSG Duisburg übernommen hat, konnte sich der Bezirksligist wieder stabilisieren. Seit dem Trainerwechsel wurden einige Plätze in der Tabelle gutgemacht, nach der Hinrunde besteht Tuchfühlung zur Spitzengruppe.

Gute Bilanz seit Amtsübernahme

Eine Gesamtbilanz zur Hinrunde wollte GSG-Trainer Schacht nicht ziehen, sei er doch erst seit Oktober im Amt. Seitdem geht die Formkurve der Duisburger wieder nach oben, aktuell rangiert man mit 19 Zählern auf Rang sechs. Damit zeigt sich Schacht zufrieden. „Als ich hier angefangen habe im Oktober, war meine Zielsetzung nach der Hinrunde auf Platz fünf zu stehen. Jetzt sind wir Sechster, das ist auch in Ordnung. Man darf auch nicht vergessen, dass wir einige verletzte Spieler zu beklagen hatten.“

Zudem ist der Coach begeistert von der Einstellung und dem Charakter seiner Spieler. „Das sind wirklich alles ganz feine Jungs. Die arbeiten hart und haben zudem einen tollen Charakter. Sowas ist heutzutage ja leider keine Selbstverständlichkeit mehr. So eine Truppe mit einem solchen Teamgeist muss man erstmal finden“, freut sich Schacht.

Ein neuer Spieler soll kommen

Nach dem 3:0-Sieg am letzten Spieltag der Hinrunde können die Duisburger mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Dort steht dann am elften Januar der Trainingsauftakt auf dem Programm. Auch was die Personalplanungen angeht, hat der Verein schon konkrete Vorstellungen. „Wir sind aktuell in guten Gesprächen mit einem Spieler. Ich gehe auch davon aus, dass der Transfer bald über die Bühne gehen wird. Dann werden wir auch öffentlich machen, um welchen Spieler es sich handelt“, will sich Schacht noch nicht ganz in die Karten schauen lassen. Ohnehin sei es im Winter auch nicht leicht Spieler zu finden die einem sofort weiterhelfen können.

Ziel sind die Top 5f

Mit Blick auf die kommende Rückrunde im nächsten Jahr will Schacht den positiven Trend mit seiner Mannschaft fortsetzen. Auch an der Zielsetzung am Ende der Saison unter den ersten fünf Teams zu stehen, hat sich nichts geändert. Doch davon zu sprechen ganz oben anzugreifen, wäre in den Augen des GSG-Trainers „vermessen“. Man wolle in der Wintervorbereitung einfach eine gute Basis für das nächste Jahr legen und sich „optimal vorbereiten“.

Nach der Winterpause geht es dann zunächst Ende Februar im Pokal für die Mannschaft von Trainer Schacht weiter. Am 6. März geht es dann auch in der Liga weiter. Am ersten Spieltag der Rückrunde wird das Topteam Vogelheimer SV zu Gast sein.