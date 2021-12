Fußball-Bezirksligist Tusem Essen kann auch in der neuen Saison auf Coach Carsten Isenberg bauen. Der B-Lizenz-Inhaber hat seinen Vertrag verlängert.

Tusem Essen ist die Überraschungsmannschaft der Bezirksliga Gruppe sieben. Kaum jemand hätte wohl damit gerechnet, dass die Essener als Herbstmeister in die Winterpause gehen. Und das, obwohl die Konkurrenz mit der SG Schönebeck, Viktoria Buchholz, dem Vogelheimer SV und DJK Sportfreunde Katernberg durchaus schlagkräftig ist. Doch die Elf von Trainer Carsten Isenberg hat sich den Platz an der Sonne durch eine starke Hinrunde redlich verdient. Mit 31 Punkten nach 13 Partien trohnt der Tusem an der Tabellenspitze und hat vier Punkte Vorsprung vor dem Verfolger SGS, die den Rückstand allerdings mit einem Sieg im Nachholspiel bei TuS Essen-West 81 (11.12., 14 Uhr) auf einen Zähler verkürzen könnte.

Gleich in mehreren Kategorien ist die Isenberg-Elf das Nonplusultra der Liga: Mit nur acht Gegentreffern stellt der Spitzenreiter die beste Defensive der Liga und hat gleichzeitig den gefährlichsten Angriff (mit DJK Sportfreunde Katernberg, beide 39 Treffer). Außerdem ist die Heimbilanz herausragend: sieben Partien, 19 Punkte und ein Torverhältnis von 23:1! Lukas Paulun (zehn Tore), Daniel Zurmühlen (zehn Tore) und Maximilian Golz (neun Tore) haben zudem mehr Treffer erzielt als die Hälfte der Mannschaften in der Liga.

Es sollte eine weitere positive Nachricht für den Verein folgen. Denn: Wie RevierSport erfuhr, hat Erfolgstrainer Isenberg seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Der 38-Jährige erklärte seinen Entschluss wie folgt: "Das war ehrlich gesagt reine Formsache. Für mich stand ein Wechsel nie zur Debatte. Wir haben diese Mannschaft in den vergangenen drei Jahren Stück für Stück weiterentwickelt und es macht immer noch riesigen Spaß mit den Jungs zu arbeiten, weil die Truppe auch die richtige Einstellung mitbringt. Zudem habe ich mit Lucas Bründermann, Tobias Vietz und Frank Paulun ein tolles Trainerteam und auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand funktioniert überragend."

Der Coach, der seit rund zwei Wochen B-Lizenz-Inhaber ist, zeigt sich mit der Entwicklung des Teams zufrieden: "Wir spielen teilweise begeisternden Fußball, immer mit offenem Visier und viel Drang nach vorne. Das ist unsere DNA. Trotzdem finden wir im Moment die richtige Balance und das spiegelt sich dann auch im sportlichen Erfolg wider. Wir sind noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren, aber auch an diesen Dingen arbeitet der Vorstand akribisch. Ich bin rundum zufrieden im Verein und freue mich, den Weg auch über diese Saison hinaus weiterzugehen."